PM prende ladrão no flagra dentro de comércio no Parque Cidade Nova

Na noite desta quinta (05), um ladrão foi preso em flagrante pela PM após invadir um estabelecimento comercial, no Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu.

Os PMs Cabo Armond e Cabo Genu foram acionados via rádio COPOM para averiguação de um furto em andamento pela rua Lindor de Souza Leite, No local, os policiais notaram a presença de um homem dentro do comércio, o homem arrombou a porta dos fundos para invadir o imóvel.

Com apoio de outras viaturas, foi realizado o cerco no local. O ladrão tentou fugir pelos fundos, pulando o muro, mas foi detido no quintal da residência vizinha.

Ele já havia subtraído vários objetos. jogado pelo muro e um comparsa teria levado embora.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária onde o Delegado de plantão ratificou o flagrante por furto qualificado, deixando-o à disposição da Justiça.

Ele já registra outra passagens pelo sistema prisional pelo mesmo crime.

A ação policial contou com apoio dos PMs 3° Sgt Fábio, Cb Márcia, Cb Françoso, Sd José, 1º Sgt Ribeiro e Sd Kelly.