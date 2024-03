Patrono da Defesa Civil de Mogi Guaçu é homenageado

O patrono da Defesa Civil de Mogi Guaçu, Pedro Soares, foi homenageado na manhã desta quarta-feira, 27 de março, durante uma solenidade promovida na sede do órgão, no Jardim América. O prefeito Rodrigo Falstetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel estiveram presentes, assim como os representantes da Defesa Civil e os vereadores Dra Judite, Adriano Batatinha, Paulinho e Pezão, autor da indicação do patrono.

Pedro Soares é servidor público há mais de 30 anos e foi o primeiro coordenador da COMDEC (Coordenadoria Municipal de Defesa Civil), sendo também ao lado do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel um dos responsáveis pela criação da Defesa Civil de Mogi Guaçu entre os anos 2009 e 2010. O patrono recebeu uma placa das mãos do prefeito Rodrigo Falsetti pelos trabalhos prestados ao longo dos anos ao município, em especial à Defesa Civil.

O prefeito comentou que tem admiração e respeito pelo homenageado, porque Pedro Soares possui grande capacidade e conhecimento profissional, além de humildade. “Justa e merecida homenagem para um ser humano que se dedica e se preocupa com a segurança da nossa cidade e, principalmente, com os nossos cidadãos”, falou ele ao ressaltar ainda que “a Defesa Civil é de extrema importância para o município porque o órgão é o responsável por atuar na prevenção e está preparado para ajudar a população”.

O coordenador da Defesa Civil, Carmelito Ozório Silveira, disse que a homenagem é um justo reconhecimento para um servidor municipal ainda contribui com o município. “Seu Pedro é daquelas pessoas que fazem pelo próximo sem olhar para quem está fazendo. Está sempre pronto e foi peça importante para o trabalho e fortalecimento da Defesa Civil em nossa cidade. Ele nos honra com o seu trabalho até hoje”, falou.

Muito emocionado, Pedro Soares comentou que trabalhando na Defesa Civil aprendeu a ser uma pessoa melhor. “Falta muito ainda para ser bom, mas nesse lugar aprendi muitas coisas. Depois de tudo que já foi falado sobre mim, não tenho palavras para expressar o sentimento de alegria e emoção que está meu coração neste momento. Muito obrigado pela presença de todos”, disse.

Também estiveram presentes ao evento os secretários de Serviços Municipais, Benito Aiello, e de Segurança, Élzio Romualdo, além de familiares e amigos do homenageado.

Homenageado

Pedro Soares atuou junto a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil entre os anos 2009 e 2010, ocupando a função de coordenador da COMDEC. Após este período, retornou para sua função de coletor de lixo ocupada até o final de 2015. Em 2016, a convite do coordenador municipal Carmelito Osorio Silveira, trabalhou na COMDEC exercendo esta função até o ano de 2019, quando, novamente, retornou para a Secretaria de Serviços Municipais.

Durante as duas passagens pela COMDEC executou nobremente a função de prestar o bem sem ver a quem desempenhando como ninguém sua função de forma exemplar. No auge dos seus 74 anos, Pedro Soares continua a visitar a Defesa Civil e não cansa de dizer que está sempre à disposição.