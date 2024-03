Canta Guaçu será no dia 2 de abril com o tema Rock in Concert

A Secretaria Municipal de Cultura apresenta na próxima terça-feira, dia 2 de abril, mais uma edição do Canta Guaçu. O evento faz parte das comemorações dos 147 anos de Mogi Guaçu, lembrado em 9 de abril. O Canta Guaçu começa a partir das 19h30, no Teatro Tupec do Centro Cultural.

Com o tema Rock in Concert, o Canta Guaçu promete uma noite inesquecível com as melhores músicas e cantores. Mais uma vez, está confirmada a participação da orquestra de sopros da Corporação Musical Marcos Vedovello.

Todo o repertório foi escolhido e baseado nos grandes sucessos do rock mundial. Vão se apresentar: Amanda Cannaval, Duda Sanvido, Malu Rajer, May Lopes e Di Franco. Eles prometem fazer uma noite memorável para quem comparecer no Teatro Tupec.

A entrada é franca, mas é solicitada a doação de 1kg de alimento não perecível. O ideal é que os ingressos sejam retirados no período das 8h às 12h na sede da Secretaria de Cultura, localizada no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo.

Também é possível garantir os ingressos de forma online pela Mega Bilheteria no link: https://megabilheteria.com/agenda/mogi-guacu.