Mogi Guaçu sedia II Oficina Regional sobre Vigilância Sanitária

Nesta quinta-feira, 26 de setembro, Mogi Guaçu sedia a II Oficina Regional de Fortalecimento das Ações e Serviços Públicos em Saúde da Vigilância Sanitária. O evento irá ocorrer até às 17h, no Comfort Hotel, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH. O tema do encontro é: Fortalecendo nossa missão, resgatando nosso propósito e planejando o futuro.

O evento conta com a participação de representantes das Vigilâncias Sanitárias e Secretarias de Saúde de diversos municípios da região. O objetivo é promover oficinas de adoção de instrumentos e procedimentos para melhoria da gestão, do planejamento e execução dos serviços e ações sanitárias no âmbito do Sistema Nacional Vigilância Sanitária, assim como encontrar formas mais eficazes de atender necessidades regionais.

A oficina é organizada pelo Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de São Paulo, em parceria com o Grupo de Vigilância Sanitária de São João da Boa Vista, o Departamento Regional de Saúde (DRS XIV) e as Vigilâncias Sanitárias Municipais de São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Mogi Guaçu, além do Conselho de Secretários e Secretarias Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS).