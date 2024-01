Mogi Guaçu sedia essa semana a 42ª Copa Futuros Craques, de futebol de base 

Mogi Guaçu sedia de hoje ao dia 21 de janeiro a 42ª Copa Futuros Craques, de futebol de base. Cerca de 1.000 atletas com 10 a 16 anos irão disputar o torneio representando 14 cidades da região. O evento é organizado por Fabricio Constantini e tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Ao todo, 48 equipes participação da competição divididas em grupos nas categorias sub-10, 12, 14 e 16. A classificação será por pontos. Após esta fase, os melhores de cada chave se enfrentam pela Série Ouro, enquanto os segundos e terceiros colocados disputam as séries Prata e Bronze, respectivamente.

A primeira rodada do evento acontecerá nesta quinta-feira, 18 de janeiro, a partir das 8h, com jogos sendo disputados em cinco centros esportivos de Mogi Guaçu: Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova; Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, o Camacho, no Imóvel Pedregulhal; Antônio Campano, o Campano, no Jardim Bela Vista; Alcides Macena Maria, o Pelezão, no Jardim Ypê II; e Vereador José Américo Caveanha, o Cerep, no Parque Itacolomy.

As finais de cada série serão disputadas no domingo, dia 21, a partir das 8h30, com a decisão da Série Ouro marcada para acontecer no Furno. A Série Prata será decidida no Camacho e, a Bronze, no Pelezão. O objetivo da 42ª Copa Futuros Craques é descobrir novos talentos, incentivar a prática desportiva, oferecer aos jovens atletas a experiência competitiva e, ainda, fomentar comércio local.

Os jogadores de outras cidades ficarão alojados nas dependências da Fundação Educacional Guaçuana (FEG) e nas Escolas Estaduais Luiz Martini, Professora Anália de Almeida Bueno e Professora Zenaide Franco de Faria Mello.