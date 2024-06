Mogi Guaçu inicia vacinação contra a dengue em crianças de 10 e 11 anos na próxima segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu inicia na próxima segunda-feira, 24 de junho, a vacinação contra a dengue em crianças de 10 e 11 anos. Nesta etapa, a cidade recebeu 2.307 doses, que estarão disponíveis somente para essa faixa etária. A Pasta esclarece para a população que, nesse momento, a imunização contra a dengue no município segue as determinações do Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, que define o público-alvo a ser vacinado.

Sem a necessidade de agendamento, a vacinação será realizada de segunda a sexta-feira das 8h às 11h e somente em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sendo: Jardim Fantinato, Parque dos Eucaliptos, Centro de Saúde, Centro Oeste, Ypê Pinheiro, Alto dos Ypês e Martinho Prado. Em Mogi Guaçu, segundo dados do IBGE, há 3.570 crianças com idade entre 10 e 11 anos e a meta é imunizar 90% dessa população.

Para receber a dose, a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis, que obrigatoriamente deverão apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores, documento com foto de identificação pessoal da criança e Cartão SUS.

A coordenadora e enfermeira da Vigilância em Saúde, Rosa Maria Pinto, explicou que o esquema vacinal será composto de duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Além da documentação obrigatória, é preciso que a criança não tenha contraído o vírus da dengue nos últimos seis meses para receber a vacina,

“Segundo nota técnica emitida pela Secretaria de Saúde Estadual, não é indicada a vacinação contra a dengue junto a outros imunizantes, devendo-se aguardar um intervalo de 30 dias para aplicação de outras vacinas. Já no caso da criança ter contraído dengue deve esperar um intervalo de seis meses para receber o imunizante”, falou.

Ela disse também que as doses destinadas para a segunda imunização deste público-alvo deverão ser enviadas posteriormente. “Isso porque, será considerado o intervalo recomendado de três meses para completar o esquema da vacinação e considerando os registros na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)”, falou.

Horário de imunização

Período de segunda a sexta-feira das 8h às 11h

•UBS Centro de Saúde;

•UBS Centro Oeste;

•USF Ypê Pinheiro;

•USF Eucaliptos;

•USF Alto dos Ypês;

•USF Fantinato;

•UBS Martinho Prado Júnior