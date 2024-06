Mogi Guaçu recebe Copa de Ginástica Rítmica neste final de semana

Mogi Guaçu vai receber entre os dias 21, 22 e 23 de junho, a 3ª edição da Copa Roberta Gaio de Ginástica Rítmica. A competição será realizada no Ginásio Poliesportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, e a entrada será a doação de 1 kg de alimento não perecível, tendo como prioridade arroz, feijão, açúcar e óleo. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

A Copa Roberta Gaio de Ginástica Artística terá a participação de 771 ginastas de 51 equipes dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, além de Brasília (DF), organizada pela Liga Metropolitana de Ginástica. O nome da competição faz uma homenagem a professora Roberta Gaio, precursora do esporte na cidade de Piracicaba e região nos anos 90.

A educadora física e coordenadora da Copa Roberta Gaio, Helena Simões Macchi, contou que sempre teve o objetivo de levar as competições da Liga Metropolitana de Ginástica para cidades tradicionais no esporte. “Desta forma, resolvemos homenagear a professora Roberta Gaio que teve um papel importantíssimo na massificação da modalidade”, comentou.

Helena Macchi disse ainda que esta é a primeira vez que a Copa será realizada em Mogi Guaçu. “A competição já aconteceu em Santa Bárbara d’ Oeste (2022) e Amparo (2023)”, falou.

Disputa

A Copa de Ginástica Rítmica será dividida em três níveis: intermediário, iniciante e regional. A competição começa na sexta-feira, 21 de junho, às 13h, com a disputa do nível intermediário das categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto.

No sábado, 22 de junho, a partir das 9h, será a vez das ginastas do nível iniciante das categorias baby, mirim, pré-infantil, infantil e aberta. E nesta data à noite, a competição será destinada para a disputa de mais de 150 ginastas de Mogi Guaçu.

E no domingo, 23 de junho, a competição inicia às 9h para as atletas do nível regional, que se apresentarão dentro da disputa das categorias de conjuntos, duplas, trios e individuais.