Iniciada segunda etapa de infraestrutura urbana na Rua Leopoldo Campos Pedrini

A Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou a segunda etapa de infraestrutura urbana na Rua Leopoldo Campos Pedrini, no Distrito Industrial João Batista Caruso. Desta vez, a rua irá receber novo asfalto em 424 metros lineares de sua extensão, o que totalizará mais de 1 km de pavimentação asfáltica. No ano passado, o mesmo serviço foi realizado em 645,24 metros lineares desta via.

Nesta terça-feira, 19 de março, o trecho da via começou a receber a colocação do forro da base asfáltica com a cobertura de bica corrida para o serviço de instalação do pavimento asfáltico. Antes, foram feitas melhorias no sistema de drenagem, instalação de galerias para drenagem de água pluvial para evitar o acúmulo de água da chuva e a instalação de guias e sarjetas.

A melhoria na Rua Leopoldo Campos Pedrini é uma reivindicação antiga dos trabalhadores e empresários do local. “Essas melhorias são necessárias e essenciais não somente no distrito industrial João Batista Caruso, mas também nos demais distritos de Mogi Guaçu que há anos não receberam as devidas melhorias. Nesses três anos de gestão, nós temos colocado como meta esse cuidado com a infraestrutura dos nossos distritos, porque é essencial para fortalecer a condição de produtividade do município”, disse o prefeito Rodrigo Falsetti.

A nova infraestrutura na Rua Leopoldo Campos Pedrini terá investimento de R$ 1.079.000,00, sendo R$ 608 mil por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional com emenda apresentada pelo deputado estadual Barros Munhoz e o restante de contrapartida do município no valor de R$ 471 mil.