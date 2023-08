Mais de 200 luminárias em LED estão sendo instaladas no entorno do Córrego dos Macacos

O Córrego dos Macacos, situado na Zona Sul de Mogi Guaçu, já está mais iluminado. Nesta semana, o entorno da área de lazer começou a receber novas luminárias em LED. Serão cerca de 220 luminárias nas Ruas Cristóvão Colombo, Dr. Arnaldo de Campos e Professor Armando dos Santos, a partir da Avenida Padre Jaime, na Vila Paraíso, até o Jardim Munhoz. Vale destacar que as luminárias dentro do Córrego dos Macacos já estão sendo substituídas.

O trabalho tem sido executado por meio do Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável (Condesu), contratado pela Prefeitura. A ação tem acontecido simultaneamente em oito ruas do Jardim Pantanal e em outras 31 vias do Jardim Imperial, na Zona Norte. O Condesu segue o cronograma determinado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), que acompanha o trabalho.

O prefeito Rodrigo Falsetti destacou que o investimento em iluminação pública foi um compromisso de campanha, além de proporcionar mais eficiência, pois as ruas ficarão mais iluminadas, além da diminuição dos custos do Poder Público. “A iluminação em LED é considerada hoje a mais moderna e eficiente. Os moradores sentirão a diferença, principalmente na questão da segurança no entorno do Córrego dos Macacos. Em breve, esta tecnologia será aplicada em todo o município”, comentou.

Os serviços de substituição de lâmpadas convencionais por luminárias em LED estão sendo feitos em ruas, avenidas, praças, áreas verdes e rotatórias da cidade. Nesta semana, 12 ruas do Distrito Industrial João Batista Caruso, na Zona Norte, receberam o serviço de instalação de novas luminárias em LED. O trabalho também já foi realizado no Distrito de Martinho Prado Júnior e nos bairros da Vila Bertioga, das Chácaras Alvorada e Jardim Nova Alvorada, que agora estão todos com iluminação 100% LED.

Reparos

Além do cronograma da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade, a população pode solicitar a troca de lâmpadas apagadas ou com funcionamento irregular e ainda relatar os pontos sem iluminação para reparos e substituição de lâmpadas. O atendimento é feito de forma online e a empresa contratada pela Prefeitura. Também é feita a manutenção de cabos rompidos.

Para solicitar o serviço, o cidadão deve informar o endereço do equipamento com problemas durante o processo de abertura do pedido – todos eles, com acompanhamento disponível ao morador por meio de número de protocolo.

O reparo pode ser solicitado pelo telefone 0800 770 5676, das 8h às 18h, ou a qualquer hora do dia pela internet, por meio do site www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços. O trabalho também pode ser solicitado pelos telefones (19) 3851.7017 e 3851.7018.