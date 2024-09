Sylvamo abre as inscrições para seu Programa de Estágio e Trainee Master 2025

A Sylvamo (NYSE:SLVM), empresa de papel do mundo e produtora das marcas Chamex, Chamequinho e Chambril, anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio e Trainee Master 2025, no total serão oferecidas 35 vagas. Para participar, os candidatos precisam realizar seu cadastro, até o dia 22 de setembro, no site da vaga selecionada: estágio ou trainee master.

O processo seletivo para estágios conta com cinco etapas no total: inscrições, análise de pré-requisitos, teste on-line, bate-papo com RH e entrevistas on-line. Já a seleção para trainee master, contempla 7 fases: inscrições, análise de pré-requisitos, testes on-line, dinâmicas em grupo on-line com RH, dinâmica em grupo on-line com gestores, entrevistas on-line com finalistas e visita presencial à unidade. Após estas etapas, os selecionados realizam o processo admissional para iniciar suas jornadas na Sylvamo, em janeiro de 2025.

“Na Sylvamo, contamos com equipes e lideranças dedicadas e colaborativas que incentivam o desenvolvimento contínuo das pessoas. A companhia valoriza a pluralidade de ideias e pensamentos e acredita que cada pessoa é única, por isso, promove uma cultura inclusiva e diversa, na qual todas as pessoas se sentem bem-vindas, incluídas e valorizadas. Um time diverso trabalhando coletivamente para atingir um objetivo comum: ajudar a construir a trajetória da empresa de papel do mundo”, afirma Ana Tasca, diretora de Recursos Humanos.

Requisitos Vagas Estágio

Conclusão de curso entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026;

*Para vagas PcDs não há obrigatoriedade do ano de conclusão.

Não é necessário conhecimento do idioma inglês;

Não é necessário experiência prévia de trabalho;

Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, no modelo presencial, de segunda à sexta-feira;

Cursar aulas no período noturno ou ter disponibilidade de transferência para este período.

Áreas de atuação: Engenharias Ambiental, Florestal, de Controle e Automação; Mecânica, Química, Elétrica, de Produção; Tecnologia da Informação; Administração; Jornalismo; Propaganda e Marketing; Publicidade e Propaganda; relações Públicas; Ciências Contábeis; Economia; Agronomia; Ciências Biológicas; Direito; Psicologia; Relações Internacionais; Comércio Exterior; Tecnologia em Recursos Humanos.

Benefícios

Bem-Estar Físico: Assistência Médica e Odontológica, Prótese e Órtese, Fretado, Ginástica Laboral, Clube de Campo (localizado em Mogi Guaçu), Wellhub (Gympass), Restaurante, Vacina contra gripe.

Bem-Estar Financeiro: Seguro de Vida, Assistência Funeral, Vale Alimentação/Vale Refeição.

Bem-Estar Mental: Apoio Sylvamo.

Senso de Pertencimento: presente de Natal para crianças até 12 anos, cesta de Natal, Kit Escolar e Kit Natalidade.

Para se inscrever no Programa de Estágio Sylvamo 2025, acesse aqui.

Requisitos Vagas Trainee

Superior completo (formações entre 2019 e 2023) e/ou com previsão de formação até dezembro de 2024;

Inglês intermediário;

Experiência prévia (podendo considerar período de estágio), sendo:

Vagas de Manufatura: experiência em indústria;

Vagas do Corporativo: experiência em ambiente administrativo.

Formação: Engenharias Química, Elétrica, Mecânica, Industrial, de Produção, Controle e Automação, de Materiais; Administração; Comércio Exterior, Economia; Publicidade e Propaganda; Relações Internacionais; Relações Públicas; Tecnologia em Processos Gerenciais; Tecnologia em Gestão Comercial

Benefícios

Bem-Estar Físico: Assistência Médica e Odontológica, Prótese e Órtese, Espaço Mamães, Programa Gestante, Fretado, Ginástica Laboral, Wellhub (Gympass), Restaurante, Vacina contra gripe.

Bem-Estar Financeiro: Adiantamento Salarial Emergencial, Complemento Salarial, Auxílio Creche, Auxílio para Filho(a) com Deficiência Intelectual, Previdência Privada, Empréstimo Consignado, Seguro de Vida, Assistência Funeral, Vale Alimentação/Vale Refeição.

Bem-Estar Mental: Apoio Sylvamo, Preparação para o Futuro – Seu Melhor Futuro

Senso de Pertencimento: Presente de Natal para crianças até 12 anos, Cesta de Natal, Homenagem por Tempo de Casa, Kit Escolar, Kit Natalidade, Programa de Reconhecimento Especial.

Bem-Estar Interpessoal: Licença Maternidade e Paternidade Estendida.

Link de inscrições:

Estágios – https://trabalheconosco.vagas.com.br/sylvamo-estagio

Trainee – https://trabalheconosco.vagas.com.br/sylvamo-trainee