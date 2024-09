Motociclista é atropelado brutalmente por carro na Avenida Mogi Mirim

No final da noite deste domingo (16), câmeras de vigilância da Luitex Máquinas e Ferramentas que fica situado na Avenida Mogi Mirim, no Parque Guainco registraram o momento em que o motorista de um Hyundai HB 20, preto atropelou o motociclista que parou no semáforo que dá acesso ao Jardim Guaçu Mirim.

Pelas imagens, fica claro que o motociclista foi atropelado brutamente e arremessado ao solo violentamente, logo em seguida, o condutor do HB se evadiu do local sem prestar nenhum tipo de assistência para a vítima.

Um outro motorista que vinha logo atrás seguiu o HB 20 até Mogi Mirim, mas o perdeu de vista nos cruzamentos da Avenida Adib Chaib e Avenida Brasil.

O motociclista foi socorrido e apesar da brutalidade do atropelamento, recebeu alta nesta segunda e passa bem.

A Polícia Civil vai investigar o caso para chegar na autoria deste crime de trânsito e tomar as medidas cabíveis.