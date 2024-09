1,5 mil estudantes participam da 18ª Atividade Físicas Adaptadas

Cerca de 1,5 mil estudantes das 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) participaram na manhã desta sexta-feira, 20 de setembro, da 18ª AFA (Atividades Físicas Adaptadas). O evento aconteceu no Centro de Esportes do Sesi, no Jardim Veneza. A AFA é realizada anualmente pela Secretaria Municipal da Educação com o objetivo conscientizar toda a comunidade sobre a importância de reconhecer e aceitar as diferenças.

Além da participação de 1,5 mil estudantes no SESI do 5º ao 9º ano, no período da tarde, todas as 24 unidades escolares também realizarão oficinas adaptadas, cumprindo o mesmo objetivo a que se propõe o evento.

Nesta edição, serão oferecidas as seguintes oficinas: futebol B1, goalball (com olhos vendados), basquete com cadeira de rodas, ginástica artística com protetor de ouvido, ginástica rítmica, salto em altura e em distância, parabadminton, tênis em cadeira de rodas, arremesso de pelota adaptado, voleibol sentado, oficina de pintura facial, dama, dominó, xadrez, tênis de mesa em cadeira de rodas, lutas (capoeira, judô, karatê) e oficinas de jogos de mesa adaptados, arte e cultura.