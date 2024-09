Danilo Brito homenageia Canhotinho pelos 70 anos de carreira neste sábado, 21/09

Danilo Brito, internacional multi-instrumentista, com a participação especialíssima de Canhotinho,

o mais antigo membro vivo do grupo Demônios da Garoa (desde 1962) e apontado pelo ícone do

cavaquinho Waldir Azevedo como seu sucessor, faz o show de lançamento do álbum neste sábado,

21 de setembro às 20h, no Theatro Avenida em Espírito Santo do Pinhal-SP.

No repertório, música brasileira autêntica – sambas, choros e baiões do novo álbum, como Meu

Amado Cavaquinho, Pra Waldir e Baião 2000 e sucessos da carreira de Canhotinho como Trem das

Onze, Saudosa Maloca e Iracema.

Especialmente para o show, Danilo tocará com o cavaquinho que pertenceu a Waldir Azevedo. Com

este instrumento, Waldir gravou o famoso álbum “Minhas Mãos Meu Cavaquinho” (1976) e o

presenteou a Canhotinho, uma semana antes de seu falecimento, em 1980.

Canhotinho, aos 87 anos, completa 70 deles dedicados à música brasileira, um símbolo da cultura

de São Paulo e do Brasil. Em sua infância muito pobre, deixou sua cidade natal, Espírito Santo do

Pinhal-SP, e retorna agora para esse show comemorativo, consagrado como o grande mestre do

cavaquinho, depois de ter levado sua arte ao redor do mundo.

Danilo Brito, 39 anos, é premiado multi-instrumentista, compositor e autoridade em música

brasileira, com mais de 25 anos de carreira. Segundo o compositor Guinga, Danilo é “Genial.

Absurdo. Se Deus tocasse bandolim, tocaria igual a ele.” e, segundo o bandolinista americano

David Grisman, “Danilo é um dos maiores bandolinistas do mundo e maior expoente vivo do

Choro”. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados antecipadamente no teatro

localizado na Avenida Oliveira Mota, nº 50, no centro de Pinhal, ou clicando neste link.

Sobre o álbum

O álbum com composições inéditas de Canhotinho – revelando sua plena atividade até hoje – nasce

da amizade e grande admiração mútua entre ele e Danilo, que compartilham valores e conceitos

musicais como o respeito à tradição e ao estilo bem brasileiros e têm as vidas dedicadas a essa arte,

realizada por meio de uma comunicação direta e franca.

Dirigido e interpretado por Danilo Brito, tocando bandolim e cavaquinho, é acompanhado por

Carlos Moura, violão 7 cordas, Guilherme Girardi, violão e pelas participações especiais do próprio

Canhotinho ao cavaquinho, de Marco Bernardo ao piano e da cantora Telma Reis.

Danilo gravou este álbum com o cavaquinho que pertenceu a Waldir Azevedo, com que ele gravou

o famoso álbum Minhas Mãos Meu Cavaquinho (1976) e foi presenteado por ele a Canhotinho, uma

semana antes de seu falecimento.

No repertório, choros como Meu Amado Cavaquinho, Delicadinho, Luzes, Pra Waldir, que revelam

as inspirações de Canhotinho, juntamente com suas homenagens a Danilo Brito e a Marco

Bernardo; o inovador Baião 2000, a inspirada valsa Nas Cordas de um Bandolim e o samba Clara,

que Canhotinho fez à cantora Clara Nunes, interpretado por Telma Reis, na sua voz marcante e

estilo profundamente brasileiro, entre outras.

O álbum será lançado com exclusividade no canal oficial de Danilo Brito no YouTube em 22 de

setembro.

Esse projeto tem produção de Orpheu Produções e é apresentado pelo ProAC, Secretaria da Cultura

e Economia Criativa e Governo do Estado de São Paulo.

Fonte: Divulgação