1º Festival de Cultura Hip-Hop e a 3ª Feira Afro de Mogi Guaçu movimentam Centro Cultural  

A Secretaria Municipal de Cultura promoveu nos últimos dias 19 e 20 de novembro dois eventos para celebrar a riqueza e a essência de diferentes culturas. No domingo, dia 19, foi realizada a 1ª edição do Festival de Cultura Hip-Hop, enquanto na segunda-feira, dia 20, aconteceu a 3ª Feira Afro. Os eventos contaram com uma programação diversa, sendo promovidos no Centro Cultural, no Jardim Camargo.

Durante a programação do Festival de Cultura Hip-Hop, o público aproveitou shows de rap, pinturas em grafite, além de uma competição de batalha de rima, praça de alimentação e feira de artesanato. A batalha de rima foi dividida em duas fases e o título de campeão ficou com o artista “NGO”, enquanto o 2º lugar ficou com “Saitama”. Todos os participantes do grafite e da batalha de rima receberam certificados de participação.

Na 3ª edição da Feira Afro, comemorado no feriado estadual do Dia da Consciência Negra, o público conferiu o encontro de grupos de capoeira, show com Paulinho do Cavaco e convidados, atrações artísticas e ainda uma feijoada promovida pela Associação Cultural Afro Guaçuana (ACAG). O evento foi encerrado com o Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Afro de Mogi Guaçu de 2023.

O concurso recebe o apoio da ACAG e contou com participantes com idades entre 15 e 40 anos disputando as faixas de Rainha do Pérola Negra (1° lugar), Princesa do Pérola Negra (2° lugar), Simpatia do Pérola Negra (3° lugar) para o feminino e Mister Beleza Afro (1° lugar) para o masculino. O concurso foi dividido em três etapas: desfile com trajes típicos africanos, desfile de biquíni ou sunga e desfile de gala.

Os ganhadores foram: Robert Rilson Carlos como Mister Beleza Afro; Raissa Fernanda dos Santos, como Rainha do Pérola Negra; Ana Laura Chagas de Oliveira, como Princesa do Pérola Negra; e Julia Stefany Porta, como Simpatia do Pérola Negra. Os ganhadores receberam uma faixa, coroa e premiação, de acordo com a respectiva colocação final no concurso.

“A realização desses eventos são ações que a Secretaria de Cultura tem desenvolvido visando atingir todas as vertentes artísticas do município. Buscamos essa troca de sinergia entre todas as correntes artísticas do município”, pontuou o secretário-adjunto de Cultura, Domênico Honório.