Hospital São Francisco de Mogi Guaçu promove manhã de cuidados e bem-estar para o público feminino neste sábado (26)

Mulheres de Mogi Guaçu e da região estão convidadas para uma manhã dedicada ao cuidado e à autoestima feminina. O Hospital São Francisco promoverá no sábado, dia 26, a palestra “Sua Melhor Versão”, com o ginecologista Henrique Cassiano, que faz parte do corpo clínico do hospital. O encontro acontecerá no auditório do HSF, das 8h às 12h.

O evento será gratuito, com programação voltada para as colaboradoras e pacientes do HSF e também aberta ao público em geral. Para participar, as interessadas devem se inscrever até sexta-feira (25) por WhatsApp (19) 99938-4563.

De acordo com a equipe organizadora, a estimativa é reunir cerca de 50 pessoas. O médico ginecologista Henrique Cassiano adiantou que, além da saúde feminina, serão abordados temas como imagem corporal, gestão de tempo, realização pessoal, ambiente de trabalho, técnicas de organização e planejamento financeiro.