GCMs com apoio da cadela de faro Babi apreendem 3 tijolos de maconha

Na tarde da última sexta (2) o GOC (Grupo de Operações com Cães) da GCM (Guarda Civil Municipal) encontrou três tijolos de maconha, escondidos em área de mata no Jardim Ypê IV.

A área é a mesma onde, no início da semana, foram localizadas duas motocicletas – produtos de furto e roubo.

Os GCMs Couto e Thiago, com apoio da cadela de faro Babi, suspeitaram de que o local poderia abrigar maus produtos do crime e obtiveram êxito com as buscas. A área verde fica à Rua Basílio Brunheroto.

Os tijolos de maconha pesavam 1,6 kg e foram apreendidas pela Polícia Civil na Central de Polícia Judiciária.