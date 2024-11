GCM prende casal de assaltantes minutos após roubo no Jardim Murilo

No final da noite deste domingo (03), um casal de assaltantes foi preso pela GCM no Jardim Sakaída.

Segundo relatado no boletim de ocorrência, o roubo aconteceu quando um casal estava estacionado na Rua João Murilo, ele foram abordados por um jovem casal que estavam a pé, o bandido armado anunciou o roubo do veículo Hyundai HB 20, enquanto a comparsa rendeu a companheira da vítima.

Após saírem com o carro em sentido ignorado, as viaturas da GCM que estava em patrulhamento foram avisadas do crime e minutos após a informação, o veículo foi abordado na Rua Laércio Rossi, no Jardim Sakaída, o casal de criminosos estavam junto ao carro e foram abordados, apesar de terem tentado fugir.

Com a jovem criminosa, foi encontrado um par de placas de um terceiro veículo, o qual seroa colocado no HB roubado.

Ambos os criminosos foram identificado como sendo autores do crime e encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, onde foram autuado e presos pelo Delegado de Plantão.