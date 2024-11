VISA: Fiscais de Mogi Guaçu e região participam de treinamento sanitário no Hotel Comfort

Nesta segunda-feira, 4 de novembro, fiscais que atuam nas Vigilâncias Sanitárias (VISAs) de Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Itapira e Mogi Mirim participam de um treinamento sanitário no Hotel Comfort, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH. O encontro contou com a presença de 12 profissionais que atuam nas áreas de farmácia, biologia, nutrição, enfermagem e odontologia. O evento teve apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu.

A assistente administrativo da Visa de Mogi Guaçu, Nathália Machado Américo, contou que o treinamento sanitário teve como objetivo a padronização de procedimentos e revisão das legislações pertinentes, além da capacitação dos profissionais. “Desta forma, conseguimos promover um laço de união e colaboração entre as Vigilâncias Sanitárias da nossa região, porque essa sinergia é fundamental para fortalecer a troca de experiências e oferecer novas perspectivas à atuação conjunta”, disse.

Já a coordenadora do órgão, Otacília Machado de Oliveira Souza, comentou que o encontro foi mais um esforço para alinhar ao plano de governo do prefeito Rodrigo Falsetti, que pretende ampliar os serviços de saúde, fortalecer os existentes e criar novas iniciativas que beneficiem a população de maneira geral. “Também é importante ressaltar que sob a gestão da nossa secretária de Saúde, Kelly Camilotti, a nossa Vigilância Sanitária vem se destacado pelo excelente trabalho de promoção e prevenção de riscos à saúde, aprimorado ao longo do último ano pela dedicação de toda a nossa equipe”, falou

Este evento foi exclusivo para os fiscais da Vigilância Sanitária de Mogi Guaçu e das cidades convidadas. O workshop foi ministrado pela farmacêutica e professora Maria Juliana M. Cardoso, que possui especialização em Tecnologia Industrial Farmacêutica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e é MBA em Gestão da Qualidade e Produtividade.