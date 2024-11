Teatro de Arena do Parque Linear do Córrego dos Macacos será revitalizado

A empresa vencedora do processo licitatório já recebeu a ordem de serviço para iniciar a revitalização de todo o espaço do Teatro de Arena do Parque Linear do Córrego dos Macacos, na Zona Sul de Mogi Guaçu. A CMR Construtora Ltda será a responsável pelo trabalho e espera o tempo ficar estável para iniciar os serviços no local. O valor do investimento é de R$ 180.492.30 e o recurso é fruto de uma emenda enviada pelo deputado federal Paulo Teixeira.

Pelo contrato, a empresa fará diversos serviços no Teatro de Arena, como reforma do palco, instalação de gradil e corrimão na arquibancada, construção de rampas de acessibilidade para o palco, reforma do pergolado existente e reforma da calçada em frente ao palco. A construtora também vai executar a construção de paredes acústicas no palco. A obra tem previsão de término em quatro meses, mas a expectativa é de que os serviços sejam finalizados antes desse período.

“É claro que dependemos do tempo estável para que as obras sejam iniciadas e tenham um ritmo bom para a conclusão dos serviços previstos. As melhorias no Teatro de Arena podem iniciar nesta semana ainda. A reforma atende a um pedido dos moradores daquela região e a Prefeitura tem feito a manutenção do espaço e o local já conta com iluminação em LED”, comentou Daniel Rossi, secretário de Obras e Mobilidade ao agradecer o envio do recurso pelo deputado Paulo Teixeira. “Toda ajuda é sempre muito bem-vinda”.