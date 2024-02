Franco Montoro realiza processo seletivo simplificado para docente para o curso de Medicina

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro publicou o edital nº 04/2024 nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, no Diário Oficial do Município que prevê processo seletivo docente simplificado em caráter emergencial de análise de currículos e títulos destinado a selecionar candidatos para provimento de emprego público em caráter temporário para atender a demanda das atribuições de aula do curso de Medicina.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site www.francomontoro.com.br, até 23h59 do dia 22 de fevereiro e sem cobrança de taxas. São dois cargos disponíveis: professor habilidades médicas (sendo a área de conhecimento medicina-ortopedia) e professor tutor (sendo a área de conhecimento medicina), sendo seis vagas. Informações adicionais podem ser conferidas no site da instituição de ensino.

Segundo o edital, o processo seletivo destina-se a formação de cadastro reserva e para contratações temporárias para o ano letivo de 2024 e 2025.