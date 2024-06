Formando Campeões inicia inscrições para atletismo e paratletismo por meio de recursos para desenvolvimento de projetos

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) iniciou nesta semana as inscrições para as modalidades de atletismo e paratletismo. Os treinamentos fazem parte do projeto Formando Campeões – Multesportes e será realizado por meio do programa da Lei de Incentivo ao Esporte (Lei Federal nº 11.438/06), com recursos provenientes de renúncia fiscal de empresas para que sejam aplicados em projetos esportivos de Mogi Guaçu. Neste caso, o projeto tem apoio da Malhe.

O Formando Campeões é direcionado para crianças e adolescentes na faixa etária entre 5 e 18 anos de idade e que sejam estudantes da rede pública de ensino. As inscrições devem ser feitas diretamente com os professores nos locais de treinamentos de segunda a sexta-feira, sendo no Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, e no Centro Esportivo Amaury Caveanha, no Distrito de Martinho Prado Júnior.

No Furno, os treinos serão no período da manhã de quarta e sexta-feira das 8h às 10h. E, à tarde, de segunda, quarta, quinta e sexta-feira das 15h às 18h. O estádio municipal fica localizado na Antônio de Freitas, s/n, no Parque Cidade Nova.

Já no Distrito de Martinho Prado Júnior, as aulas serão de segunda-feira em dois horários: das 7h30 às 11h30 e das 14h às 17h. Este centro esportivo fica situado na Rua Júlio Fernandes, s/n.

Multesportes

Em Mogi Guaçu, até o momento, dois projetos já acontecem com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte, sendo o handebol e o voleibol que são incentivados com o apoio da Ingredion Brasil e Big Bom Supermercados.

“Os projetos têm como objetivo captar recursos junto as empresas por meio da renúncia fiscal de 3% do imposto de renda a recolher. Trata-se de uma inovação e um avanço na consolidação do paradigma do esporte como um meio de inclusão social, além de fomentar o esporte da Pasta, visando a massificação e a formação esportiva”, comentou o assessor e coordenador de Esportes, Maycon Cléber Tomé.