Forças de Segurança realizam ação para verificar documentação de estabelecimentos

Forças de Segurança de Mogi Guaçu realizaram na manhã desta terça-feira, 28 de novembro, a Operação Fios 180. A ação teve como objetivo promover inspeções para verificar a documentação e a regularidade de diversos estabelecimentos, visando a identificação de materiais que pudessem ser produtos de furtos. As equipes também verificaram possíveis focos do criadouro do mosquito da dengue.

A operação contou a participação conjunta da Secretaria Municipal de Segurança, Guarda Civil Municipal, Central de Polícia Judiciária e Comando da Polícia Militar (PM). Durante a ação, vários locais foram vistoriados como, por exemplo, de bairros do Jardim Cristina, Jardim Itacolomy II, Jardim Itamaraty, Planalto Verde, Parque Real, Herminio Bueno, Jardim Novo, Jardim Igaçaba, Vila Leila e Vila São Carlos.

“Essa iniciativa marca um esforço significativo para reforçar a segurança e a saúde pública na região”, comentou o secretário municipal de Segurança, Élzio Romualdo.

De acordo com ele, os resultados foram notáveis, porque várias propriedades foram inspecionadas e algumas sem a documentação necessária exigida pelo município. “A partir de agora, estes locais serão notificados e deverão se regularizar conforme as orientações do setor de fiscalização. Felizmente, não foram encontrados indícios significativos de criadouros de dengue ou materiais suspeitos de serem produtos de furtos”, mencionou.

As Forças de Segurança envolvidas na operação reforçam a importância de tais ações, não apenas para garantir a regularidade e a legalidade das propriedades e estabelecimentos, mas também como uma medida preventiva contra problemas de saúde pública e segurança.

“A continuidade dessas operações é vista como vital para manter a ordem e o bem-estar na comunidade. A ação é um exemplo do compromisso e da eficiência das Forças de Segurança e regulamentação em trabalhar juntas para o benefício da população, demonstrando a eficácia de uma ação conjunta e coordenada em prol da comunidade”, comentou.

A Operação Fios 180 contou também com a presença ativa das equipes do Grupo de Operações com Cães (GOC), Polícia Civil (PC), Setor de Investigações Gerais (SIG), Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), Força Tática, além do Setor de Fiscalização e da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Mogi Guaçu.