FEG abre processo seletivo para contratação temporária de professor de Matemática

A Fundação Educacional Guaçuana (FEG) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de professor de Educação Básica I e II e III para a disciplina de Matemática. O cadastramento será entre os dias 9 e 13 de dezembro, das 8h às 11h, e os candidatos interessados devem realizar as inscrições de forma presencial na sede da FEG, na Rua Hugo Panciera, 386, no Imóvel Pedregulhal.

O edital completo desse processo seletivo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município do último sábado, 23 de novembro, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTc5ODA4, a partir da página 8. A seleção será para emprego público e tem como objetivo contratar candidatos para provimento de emprego do Quadro Temporário da Fundação Educacional Guaçuana.

Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato, o preenchimento da ficha de cadastramento e não será admitida inscrição mediante procuração. O deferimento de cada inscrição se dará no ato, assim como a pontuação dos títulos. O candidato terá acesso à lista de deferimento, com a respectiva relação de inscritos, diretamente pelo site em publicação no Diário Oficial do Município pelo link: https://www.mogiguacu.sp.gov.br/diario.html e também pelo site da FEG no endereço: www.feg.br.

Ao todo, são três vagas para o preenchimento do quadro da unidade, sendo uma para cada nível de Educação Básica. Para o professor de Educação Básica I – Infantil, o salário é de R$ 3.469,04 para 140 horas mensais, enquanto para o de Educação Básica II será de R$ 3.082,45 com carga horária de 135 horas mensais. Já para a contração de professor de Educação Básica III será pago o valor de R$ 26,00 por hora/aula.