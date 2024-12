Parada de Natal vai levar toda a magia da data para o Parque dos Ingás

O Parque dos Ingás, no Centro, recebe nesta terça-feira, 10 de dezembro, a Parada de Natal, evento que deve reunir milhares de pessoas no espaço público. A parada está marcada para começar às 19h30 e contará com dança, banda, princesas, príncipes e personagens de filmes de animação. As canções natalinas também prometem agitar o público local.

O evento faz parte da programação do Natal Encantado de Mogi Guaçu 2024 e deve contar com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, vereadores e demais autoridades. A organização é da Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg).

“A Parada de Natal é um grande evento, porque envolve milhares de pessoas, muitos artistas e toda uma equipe de apoio. O nosso objetivo é levar para o Parque dos Ingás música, dança e muita alegria”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

Neste ano, além da Parada de Natal, outros eventos para lá de especial estão agendados para o Natal Encantado entre os dias 11 e 14 de dezembro com muita música, dança e shows. Além da programação especial, a população também pode curtir a decoração das luzes de Natal da Praça Rui Barbosa, o Recanto, e a Casa do Noel na mesma área pública todos os dias à noite.

Interdição

Em decorrência da Parada de Natal e do Natal Encantado 2024, o Departamento de Trânsito de Mogi Guaçu informa que algumas vias no entorno do Terminal do Parque dos Ingás terão que ser interditadas para os eventos. Em duas ruas, os bloqueios serão a partir das 17h30 desta segunda-feira, 9, e terça-feira, 10 de dezembro. E numa terceira via, a interdição será de hoje até o próximo sábado, 14 de dezembro.

O primeiro trecho interditado será da Rua Siqueira Campos – altura do terminal rodoviário –, entre os cruzamentos dela com a Rua Salgado Júnior e a Travessa Tristão F. dos Santos. Já outra extensão de via que será bloqueada é da Travessa Tristão F. dos Santos, a partir do cruzamento com a Rua Apolinário até palco principal do Parque dos Ingás. Neste caso, ambas as vias serão interditadas a partir das 17h30 e terão fluxo normal no decorrer da terça-feira, 10, e quarta-feira, 11 de dezembro.

Por último, o trecho do bolsão de estacionamento da Rua Salgado Júnior até a Rua Paula Bueno ficará interditado a partir das 17h30 desta segunda-feira, 9, até o sábado, 14 de dezembro, em virtude da programação do Natal Encantado de Mogi Guaçu 2024.

Programação 2024

Natal Encantado 2024 / Parque dos Ingás

Terça-feira, 10 de dezembro – 19h30

Parada de Natal

Quarta-feira, 11 de dezembro

18h30 – SESI Núcleo de Dança

19h30 – Impacto Estúdio de Dança

20h30 – Corporação Musical Marcos Vedovelo

Quinta-feira, 12 de dezembro

19h00 – Cerâmica Clube

20h00 – Aula de Ritmos – Fit Dance e Zumba

(arrecadação de 1kg de alimento não perecível)

Sexta-feira, 13 de dezembro

18h30 – Centro de Jazz Mangatá

19h30 – Karen Lima Escola de Dança

20h30 – Sol Escola de Dança

21h30 – Dansar

Sábado, 14 de dezembro

16h – Estúdio de Artes e Dança WM’s

16h30 – Corpo Livre Estúdio de Dança

17h – Impulso Studio de Dança

17h30 – Dançarte Studio de Dança

18h30 – Encantos – Encontro Natalino de Corais

21h – Banda Stonehenge