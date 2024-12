Festival Paralímpico reúne 170 participantes de Mogi Guaçu e região

O Festival Paralímpico Loterias Caixas 2024, evento promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), reuniu 170 participantes de Mogi Guaçu e região. O festival aconteceu no sábado, 7 de dezembro, das 8h às 12h, no Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos.

Os participantes são atendidos pelos Centros de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ) e Centro de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (CATEA) das cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira, além de outros do Distrito de Martinho Prado Júnior. O Festival Paralímpico é direcionado às crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência física, visual, intelectual, auditiva, múltiplas, além de autismo. Nessa edição, os participantes com deficiência visual vivenciaram as modalidades paralímpicas de judô e futebol de 5 e os com deficiência física, o tênis de mesa.

O coordenador Paralímpico de Mogi Guaçu, Maycon Cléber Tomé, disse que o festival é amplamente reconhecido por sua capacidade de promover a inclusão e a visibilidade, pois permite que o público conheça as habilidades e o talento dos participantes. “Assim, vamos quebrando estigmas e incentivando uma maior aceitação das pessoas com deficiência na sociedade”, falou.

De acordo com ele, o evento também é um momento educativo. “Proporcionamos para os participantes a oportunidade de aprender mais sobre o esporte paralímpico e a importância da prática esportiva para todos, independentemente de suas limitações”, finalizou.