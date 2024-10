Estudantes da rede municipal participam da Gincana da Matemática

Quase três mil estudantes da rede municipal participam nesse mês de uma atividade diferenciada promovida pela Secretaria Municipal da Educação: a Gincana da Matemática. Os alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) de 11 escolas municipais foram envolvidos na ação que teve como objetivo valorizar o potencial dos estudantes para a matemática.

“Nós realizamos a Gincana da Matemática porque, assim, conseguimos trabalhar a matemática de uma forma diferenciada incentivando o protagonismo dos estudantes por meio dos jogos de raciocínio lógico de matemática, além de despertar o interesse deles pela matemática”, comentou o secretário da Educação, Paulo Paliari.

De acordo com o secretário da Pasta, diversas atividades foram idealizadas pelos gestores escolares e os 2.975 estudantes foram envolvidos nas ações. Ao todo, foram oito tipos de jogos divididos em oficinas, que os estudantes visitam e jogam durante o período da gincana na escola, como treminó, dominó (de fração, de figuras geométricas, de potência, raiz, algarismos romanos, de quantidade, adição e multiplicação) e Batalha Naval.

Após essa fase, os 40 estudantes com melhor desempenho em suas escolas vão participar da Fase Geral, que ocorrerá no Ginásio “Carlos Nelson Bueno”, o Furno, em datas a serem definidas. “Trata-se de mais uma oportunidade de valorizar nossos alunos com potencial para a matemática.”, afirmou a coordenadora da disciplina no CIC (Centro de Inovação e Capacitação), Simone Cristina Marin Galbier, responsável pela iniciativa.

As escolas participantes são:

EMEF “João Bueno Jr.” – 240 estudantes

EMEF “Prof. Geraldo Sorg” – 270 estudantes

EMEF “Adirce Cenedeze Caveanha” – 320 estudantes

EMEF “Profa. Marina Ap. Rogério Paschoalotti” – 165 estudantes

EMEB “Coronel Joaquim Leite de Souza” – 85 estudantes

EMEF “Profa. Maria Diva Franco de Oliveira” – 275 estudantes

EMEF “Antônio Giovani Lanzi” – 170 estudantes

EMEF “Profa. Rita de Cássia Gomes da Silva Cola” – 220 estudantes

EMEF “Waldomiro Calmazini” – 510 estudantes

EMEF “Anira Franco de Campos” – 350 estudantes

EMEF “Profa. Márcia Helena Martini Falsete Risola” – 370 estudantes