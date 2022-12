Esporte inicia período de inscrição para o 4º Campeonato de Futebol Sessentão de 2023

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) comunicou na última sexta-feira, dia 23 de dezembro, o início das inscrições de equipes interessadas em participar do 4º Campeonato de Futebol Sessentão de 2023. A competição é destinada para os atletas nascidos até o ano de 1963, exceto goleiros nascidos em 1973. As inscrições poderão ser feitas até às 15h do dia 5 de janeiro.

A inscrição deve ser confirmada pelos dirigentes das equipes na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na Rua Cristóvão Colombo, nº 800, na Vila Paraíso, ou ainda pelo telefone 19-3811-8790. “Nós iniciamos o período de inscrição, para que as equipes que costumam participar ou as interessadas já possam se organizar”, comentou Raphael de Godoy Locatelli.

O Congresso Técnico do Sessentão foi agendado para o dia 7 de janeiro, às 10h, na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, sendo a presença dos dirigentes ou responsáveis pelas equipes obrigatória.