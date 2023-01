Esporte faz reunião de planejamento para 2023 e entrega de kits de bolas para os centros esportivos

O secretário municipal de Esporte e Lazer (SEL), Raphael de Godoy Locatelli, coordenou na manhã desta terça-feira, 17 de janeiro, uma reunião com os servidores dos centros esportivos de Mogi Guaçu, para tratar de assuntos relacionados a retomada dos programas e projetos que são oferecidos à população em 2023. Ao final, o titular da pasta distribuiu kits de bolas esportivas para cada centro esportivo. O encontro aconteceu no Centro Cultural, no Jardim Camargo.

Durante o encontro, Raphael Locatelli destacou o importante papel que cada um exerce no atendimento dos alunos que participam de aulas e treinamentos das escolinhas municipais, assim como das pessoas que frequentam os 15 centros esportivos de Mogi Guaçu. “Temos uma equipe altamente qualificada e, por isso, queremos ampliar o número de atendimento em todas as regiões da cidade fortalecendo os hábitos para uma vida ativa, sem perder a qualidade do serviço que já oferecemos”, disse.

E para concluir o encontro, um kit de material esportivo foi entregue para os representantes de cada centro esportivo composto com bolas de futsal, futebol, vôlei, basquete, além de uma bomba para enchimento de bolas. Os kits foram adquiridos por meio de recursos próprios da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. “É importante ressaltar que cada centro esportivo recebeu o kit de acordo com as modalidades esportivas oferecidas nos locais”, finalizou.

Para mais informações sobre as modalidades esportivas oferecidas em cada centro esportivo, o interessado deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer pelos seguintes canais de comunicação:

Telefone: (19) 3811-8790

E-mail: sel-contato@mogiguacu.sp.gov.br

Endereço: Rua Cristóvão Colombo, 800, na Vila Paraíso.