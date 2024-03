Equipe Eurofarma-RC, Stock Car e Rede Circulare vão acelerar pelo Meio Ambiente em Mogi Guaçu

O shopping Buriti, em parceria com a Vicar, Rede Circulare e a equipe Eurofarma-RC. Farão na quinta-feira, 21 de março, a Campanha Acelerando pelo Meio Ambiente, com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância do descarte correto de resíduos eletroeletrônicos e incentivar a população a usar os pontos de coleta para se livrar dos equipamentos quebrados e fora de uso, de forma ambientalmente correta e com mais comodidade.

A ação contará com a presença dos pilotos tricampeões da equipe Eurofarma-RC, Ricardo Maurício e Daniel Serra, além do piloto Gaetano di Mauro. O V8 Stock Car da equipe também estará em exposição dentro do shopping. “Estamos de volta e agora em prol do meio ambiente e como sempre, contamos com a participação da população para que descartem eletrônicos de forma correta”, diz Daniel Serra.

Na quinta-feira, quem fizer a troca de eletrônicos vai para roleta onde poderá ganhar presentes como, bonés da equipe, squeeze, camisetas e até ingressos. Os pilotos estarão no shopping no dia 21 de março, das 13h às 15h autografando os brindes. Poderão ser descartados celulares quebrados, com defeito ou fora de uso, cabos de energia, computadores, notebooks, brinquedos eletrônicos, eletrodomésticos, controle remoto, televisores, tomadas, entre outros. Não devem ser descartados nesse local, não eletrônicos, pilhas, lâmpadas, toners, baterias e tv de tubo. Os pilotos Daniel Serra e Ricardo Maurício atenderão aos fãs das 13h às 14h e Gaetano di Mauro das 14h às 15h.

Todos os itens arrecadados serão encaminhados para recicladores autorizados da Rede Circulare e todas as peças desmontadas podem ser rastreadas. A Circulare é uma plataforma da Circular Brain, uma empresa de reciclagem de eletroeletrônicos que coleta, processa e faz a rastreabilidade dos resíduos, reduzindo o número de resíduos descartados na natureza, incentivando a geração de renda e promovendo a economia circular das peças que podem ser reaproveitadas pelas indústrias. “Temos uma missão de incentivar a economia circular e limpar o nosso planeta, promovendo acessibilidade à população, para que seja cada vez mais simples encontrar um ponto de descarte próximo à sua residência. Só no ano passado arrecadamos mais de 23 mil toneladas de equipamentos, um crescimento de 461% em relação à 2022”, explica Livia Santarelli, Gerente de Marketing da Circular Brain.

Pilotos e equipe estão na cidade para a segunda etapa da temporada 2024 da Stock Car. O evento chega com muitas novidades, como por exemplo, a corrida Sprint no sábado de 30 minutos e uma corrida mais longa, de 50 minutos, no domingo.