Equipe de ginástica rítmica conquista 15 medalhas e é destaque da 3ª Copa RMC

A equipe de ginástica rítmica da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) participou da 3ª Copa RMC de Ginástica Rítmica e conquistou 15 medalhas, sendo nove de ouro, três de prata e três de bronze. Com o número de pódios alcançados, o elenco de Mogi Guaçu foi um dos grandes destaques da competição, que aconteceu no domingo, 19 de maio, no Clube Semanal de Cultura Artística de Campinas. Cerca de 700 ginastas da região participaram do evento.

Entre as medalhistas, a guaçuana Ana Júlia Marreiro conquistou duas medalhas de ouro na disputa dos aparelhos de arco (categoria adulto) e de maças (adulto/juvenil). Ana Júlia também foi considerada ginasta destaque das duas categorias da Copa.

Outras cinco medalhas de ouro vieram com as atletas Gabriela Ferreira da Costa, Sara Maria de Souza Lima, Ana Lívia Tressoldi Ferreira e Ana Luíza Tressoldi Ferreira no aparelho de corda (pré-infantil), além de Beatriz Marcondes, que foi campeã no mesmo aparelho pela categoria infantil. Também subiram ao degrau mais alto do pódio, as ginastas Rafaela Serpa da Silva e Ana Lívia Ribeiro de Oliveira no aparelho de fita (juvenil).

As três medalhas de prata foram conquistadas pelas ginastas Isabela Duarte Cola no arco (infantil) e Ana Júlia Tressoldi Ferreira e Giulia Vitória Costa da Silva com as fitas (juvenil), enquanto as três de bronzes vieram com Isabella Ferrari Stevanato na corda (infantil), Manuela Leme Cruz na fita (juvenil) e Rafaela Seroa da Silva nas maças (adulto juvenil).

E ainda foram eleitas como destaques da competição as ginastas Gabriela Ferreira da Costa, Sara Maria de Souza Lima, Ana Lívia Tressoldi Ferreira,

Ana Luíza Tressoldi Ferreira, Beatriz Marcondes, Isabela Duarte Cola, Rafaela Serpa da Silva, Ana Lívia Ribeiro de Oliveira e Giulia Vitória Costa da Silva.