PAT divulga 194 vagas de EMPREGO nesta segunda-feira (27)

AGENTE DE PÁTIO (7692074):Responsável pela organização, coordenação e controle das atividades do pátio, garantindo que o fluxo seja executado. Vivência em manutenção de caminhões e carretas. Experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. AJUDANTE DE JARDINEIRO (7710898): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Ajuda na execução do plantio de gramas, árvores, plantas, de pequeno porte entre outros tipos de vegetação utilizando espátula, planta, grama e demais tipos de vegetação, carregando terra com carinho de mão utilizando também pá e enxada, carrega plantas, executa limpeza da área a ser ajardinada e separação das plantas a serem plantadas e executa outras tarefas afins, seguindo as normas de segurança. Higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Vaga masculina. Escolaridade indiferente para a vaga. AJUDANTE DE PRODUÇÃO (7677898): Trabalhar na paletização de blocos de concreto. Não necessita experiência. Idade máxima até 40 anos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE GERAL – SERVENTE DE PEDREIRO (7664648): Trabalhar com serviço pesado. Necessária experiência como servente ou ajudante de pedreiro. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ANALISTA DE ESCRITA FISCAL (7705349): Conhecimento de escrituração notas fiscais, lançamentos e conferência CFOP, obrigações acessórias, Sped Contribuições, Sped Fiscal, DCFT. Gia, Reinf, retenção de impostos, apuração de impostos, ISS, ICMS e demais impostos, geração e conferência das obrigações acessórias, emissão de notas fiscais de serviço, DANFE e CTE, além de toda rotina em escritório de contabilidade. Experiência comprovada de 05 anos na função. Sexo indiferente para a vaga. Superior completo em Ciências Contábeis. ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (7701693): Armador de ferragens na construção civil com ou sem experiência, ou ajudante geral que se interesse em aprender. Moradores de Mogi Guaçu/Mogi Mirim. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: não exigida. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (7683288): Trabalhar na cidade Jaguariúna. Experiência comprovada na função. Trabalhar na parte administrativa/financeira, ter inglês intermediário a avançado. Empresa oferece transporte. Vaga sexo indiferente. Ensino Superior em ADM, Contabilidade ou Gestão Financeira. CNH: AB. ATENDENTE DE BALCÃO (7703398): Efetuar atendimento ao público em geral. Conhecimento com vendas, informática, produtos de bicicletas. Vaga masculina. Ensino médio completo. ATENDENTE DE BALCÃO (7701619): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim (Parque do Estado II). Responsável pelo atendimento de balcão , a clientes e em geral. Não precisa de experiência. Horário de trabalho das 13h30 às 22h. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. ATENDENTE EM LANCHONETE (7711036): Atendimento aos clientes, respeitando as normas de cortesia, educação, etiqueta e o manual de boas práticas de segurança e manipulação alimentar, visando cumprir com as metas estabelecidas de vendas, disponibilidade a escala 6×1. Boa comunicação, agilidade, proativo, trabalhar em equipe, comprometimento e responsabilidade. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. Não exige experiência. AUXILIAR DE LIMPEZA (7685496): Possuir experiência na área de limpeza e serviços gerais. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – OPERADOR(A) BÁSICO (7705995): Vaga para trabalhar em Aguaí. Abastecimento de linha, transporte de materiais para a produção, suportar em atividades de rotina em máquinas como limpeza e retirada de materiais, atuar em processo e atividades em busca de redução de perdas e desperdícios. Necessária experiência em fábrica/produção. Diferencial: Curso técnico em andamento ou completo (automação industrial, eletromecânica, elétrica, logística). Empresa oferece fretado. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO (7711273): Auxiliar na manutenção de geladeiras, fogão, máquinas de lavar etc., na oficina ou residências de clientes. Necessário conhecimento na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (7660446): Necessária experiência de 06 meses na função, comprovada em carteira. Ser proativo e comunicativo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (7711782): Auxiliar o mecânico em trabalhos como: manutenção, instalação e limpeza de ar-condicionado. Manutenção de geladeiras e afins. Não necessita experiência. Ser ágil, comunicativo e educado. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE OPERAÇÕES – CONFERENTE DE LOGÍSTICA (7658938): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar na preparação e organização de materiais e produtos. Realizar tarefas de embalagem e expedição de mercadorias, apoiar na recepção e conferência de produtos. Prestar suporte em atividades de controle de qualidade, seguir procedimentos operacionais padrão e diretrizes de segurança. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB não exigida, se tiver será um diferencial. AUXILIAR MECÂNICO À DIESEL (7658008): Efetuar consertos mecânicos ou elétricos, troca de óleo, limpeza de motores, lavagem de peças e outros componentes. Auxilia na montagem e desmontagem de motores à diesel (caminhões, ônibus e caminhonetes). Necessária experiência de 12 meses comprovada na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO (7710962): Garantir limpeza do setor e equipamentos, auxiliar na preparação de frituras, assados, saladas, pratos e buffet. Disponibilidade a escala 6×1. Empresa oferece transporte. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. Não exige experiência. AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (7711197): Atuar como auxiliar de restaurante. Garantir qualidade, abastecimento e limpeza do mini mercado e geladeiras de bebidas. Realizar verificação de validades nos setores, preencher planilhas de controle. Ser proativo, responsável e saber trabalhar em equipe. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. Não exige experiência. BORRACHEIRO (7675194): Montagem e desmontagem de pneus de moto, carro, caminhão e máquinas. Conserto de pneus. Experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CASEIRO (7713666) Vaga para trabalhar e morar em Valinhos. Para casal, homem será responsável pela manutenção e serviços gerais da chácara. Mulher, será responsável pelas atividades domésticas. Proprietário oferece moradia e isenção de pagamento de água e luz para o casal. Escolaridade indiferente. COSTUREIRA MÁQUINA INDUSTRIAL (7695193): Prática com máquina reta e overloque. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. ELETRICISTA AUXILIAR (7693603): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Auxiliar nas tarefas designadas pelo eletricista, passagem de cabo, montagem de caixa de passagem e demais atividades inerentes a função. Necessário conhecimentos na função. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. ELETRICISTA (7661752): Experiência como eletricista de rede, corte e religa, substituição de medidores. Trabalhar em Mogi Guaçu e região. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (7712399): Necessária experiência na função. Possuir disponibilidade para viagens e trabalhos fora da cidade. Não ter problemas para trabalhar em altura. Experiência com eletrotécnica ou eletricista. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7696180): Vaga para trabalhar em Itapira. Responsável pela manutenção elétrica preventiva e corretiva de motores, máquinas, equipamentos e instalações industriais, analisa as necessidades de troca e regulagem de componentes e aplica testes de funcionamento. Interpreta desenhos elétricos para montagem de painéis de tensão e cabeamento estruturado. Conhecimento e cursos das normas NR-10,NR-12 e NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo e curso Eletricista de Manutenção Industrial. EMPREGADA DOMÉSTICA (7703210): Cuidar da casa, cozinhar, lavar e passar roupas. Trabalhar dia sim, dia não. Necessária experiência na função. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. ENCARREGADO DE RESTAURANTE (7711121): Atuar como líder de restaurante, supervisionar as operações e processos do negócio, acompanhar a realização das etapas em seu turno, atendimento, produtividade e orientação da equipe com relação ao padrão e procedimentos exigidos pela empresa, entre outras atividades pertinentes a função. Experiência na função comprovada. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. ESTOQUISTA (7711372): Responsável pelo recebimento de mercadorias, separação e identificação de peças. Necessário conhecimentos em estoque. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. FUNILEIRO (7690843): Realizar serviços de funilaria, recuperação ou substituição de partes danificadas como teto, lateria, assoalhos e outros, corrige peças e laterais amassadas, entre outras atividades. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Experiência na função. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7689535): Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Realizar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos da fábrica, tendo como norte as diretrizes de segurança estabelecidas pela empresa. Realizar as manutenções programadas, seguindo o calendário estabelecido pelos chefes de manutenção. Garantir a eficiência e o bom funcionamento dos equipamentos sob sua responsabilidade. Registrar os problemas e soluções dadas, após realizar as manutenções, garantir a limpeza e a organização do local. Fazer pedido de peças e materiais necessários para a manutenção para o setor de almoxarifado. Vaga masculina. Técnico ou tecnólogo em manutenção mecânica. CNH: AB MECÂNICO DE MOTOR À DIESEL (7658139): Experiência em manutenção mecânica e motores à diesel (motor, câmbio e diferencial), caminhões, ônibus e caminhonetes. Necessária comprovação de 12 meses na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7656201): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Instalação de equipamentos e estrutura destinados a linha de vida e ponto de ancoragem. Reparação de peças e estruturas, montagem de estruturas metálicas, execução de serviços com ferramentas manuais e lixadeiras. Conhecimento de acordo com o cargo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB MONTADOR DE MÓVEIS – OFICIAL II (7715115): Montagem de móveis internamente e externamente, auxiliar na produção geral como o encarregado, realizar planos de cortes e cortes em geral. Necessário conhecimento mínimo com máquinas manuais. Vaga masculina. Diferencial com experiência. CNH: B. MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (7704072): Experiência comprovada em carteira como motorista, preferencialmente com caçamba. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D MOTORISTA DE VEÍCULO SEMI PESADO (7695132): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar verificação das condições do veículo, como nível de óleo, combustível, parte hidráulica, pressão dos pneus, freios, faróis, etc. Zelar pela conservação e limpeza do veículo, efetuar entregas/coletar, auxiliar no carregamento e limpeza geral do veículo. Respeitar as normas de trânsito. Necessária experiência de 06 meses na função, comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: C, D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO PESADO (7651826): Motorista com licença para dirigir veículos pesados. Experiência de 2 anos na função. Vaga sexo masculino. Escolaridade indiferente. CNH: C. MOTORISTA DE CAMINHÃO PESADO (7704466): Cidade de Estiva Gerbi. Motorista de veículo pesado (Truck,Carreta,Toco), efetuar a verificação das condições do veículo como, nível de óleo, freios, faróis. Zelar pela conservação, limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Experiência mínima de 01 ano na função em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E. MOTORISTA CARRETEIRO (7655111): Possuir pleno conhecimento em conduzir carretas e experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E MOTORISTA ENTREGADOR (7712534): Necessário experiênciana função. Efetuar entregas auxiliando no carregamento e descarregamento de extintores (pesado). Disponibilidade para horas extras. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B, se tiver D será considerado um diferencial. MOTORISTA ENTREGADOR DE VEÍCULO SEMI PESADO (7666747): Conhecimento da região e sul de Minas. Dirigir e ajudar na carga e descarga sempre quer necessário. Idade até 45 anos. Necessário experiência comprovada em carteira ou carta de referência de empregos anteriores. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D MOTORISTA ENTREGADOR DE VEÍCULO SEMI PESADO (7704625): Responsável pela entrega de produtos da empresa na região. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: E MOTORISTA DE VAN (7682290): Dirigir e manobrar veículos transportando pessoas, realizando verificações e manutenções básicas do veículo. Necessário possuir curso coletivo. Diferencial será curso Escolar. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: D ½ OFICIAL DE USINAGEM-POLIDOR DE METAIS (7697768): Necessária experiência em caldeiraria com torno, fresa e lixadeira. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (7705770): Vaga para cidade de Estiva Gerbi. Ajudar no processo de carregamento e descarregamento de caminhão, limpeza do setor, entre outras atividades. Residir em Estiva Gerbi ou ter condução própria caso seja de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (7708239): Atuar como ajudante geral, necessário conhecimento mínimo com máquinas manuais, furadeiras e parafusadeiras, serra tico-tico, entre outras. Diferencial que possua experiência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7704558): Necessário experiência na função. Curso de empilhadeira será considerado um diferencial. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: B OPERADOR DE MÁQUINAS (7666662): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Profissional irá operar em retífica, freza e torno convencional. Necessária experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico em mecânica, metrologia e desenho técnico. OPERADOR DE REATOR (7698258): Operação de reator ou conhecimentos em vasos sob pressão. Experiência na área. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (7704187): Necessária experiência comprovada na função. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AD OPERADOR DE ROÇADEIRA COSTAL (7698831): Realizar manutenção geral em vias, manejam áreas verdes e efetuam limpeza de vias. Necessário experiência no manuseio de máquina de roçagem costal. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (7704172): Necessária experiência comprovada em serviços de operação de rolo compactador em construção e terraplenagem. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D OPERADOR DE TRATOR DE PNEU (7661677): Vaga para trabalhar em Andradas. Atividade será realizada em fazenda com atividades florestais. Necessário conhecimento breve na função e experiência em carteira por 06 meses e certificado como operador de trator. Possuir certificado de operador de trator. Empresa oferece fretado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B PEDREIRO (7703981): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência comprovada como pedreiro que possua conhecimento com armação de ferragens, formas e hidráulica. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB ou B. SERRALHEIRO (7656117): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela leitura e interpretação de desenhos, corte de materiais, montagem, solda e acabamento. Conhecimentos de acordo com o cargo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B SERRALHEIRO INDUSTRIAL (7683361): Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Executar serviços de serralheria, trabalhando o material, medindo, riscando, furando, cortando, torcendo e unindo partes por meio de parafusos, rebites, solda e outros, de acordo com as especificações dos projetos, para reparar, confeccionar e montar estruturas metálicas em geral. Necessária experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Técnico ou Profissionalizante na área de serralheria. CNH: AB SERVIÇOS GERAIS (7698181): Responsável por rastelar vias, controle de materiais, demais serviços de manutenção. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SOLDADOR (7683099): Trabalhar na cidade de Jaguariúna. Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte como eletrodo revestido, TIG, MIG,MAG, arco submerso, brasagem, plasma. Preparar equipamentos, entre outras atividades. Preferencial com 6 anos de experiência. Empresa oferece transporte. Vaga masculina. Técnico em soldagem. TÉCNICO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA (7710043): Necessário conhecimentos básicos na função. Atuar no suporte de instalações ou na manutenção de equipamentos. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: AB TRABALHADOR DE EXTRAÇÃO FLORESTAL (7543787): Experiência em trabalhos rurais/campo, como: plantio ou colheita de laranja, café, entre outras lavouras. Necessário disponibilidade para viagens, responsável por desenvolver trabalhos de natureza média complexidade, plantio, replantio, irrigação, coveamento manual, desentubetamento e seleção de mudas, eliminação de plantas daninhas e brotações de eucalipto, adubação manual, combater incêndios florestais e limpeza de áreas de vivência. Trabalhar de acordo com procedimentos de EHSS e qualidade. Vaga masculina, Ensino fundamental incompleto. TRABALHADOR RURAL (7669589): Vaga para trabalhar em Araras. Executar atividades de plantio e corte manual de cana de açúcar, engate e desengate de carretas, montagem de tubulação de vinhaça, atividades de irrigação, organização e limpeza de cargas e pátio de carregamento de cana e serviços gerais no canavial, em conformidade com as atividades do processo em que atua, seguindo padrões internos de segurança e sustentabilidade. Empresa oferece fretado. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. VENDEDOR EXTERNO (7708082): Vaga para trabalhar em Mogi Guaçu e Região. Atuar com vendas externas, visitar clientes, apresentar a linha de produtos, atingir metas. Necessária experiência na venda de produtos alimentícios e veículo próprio. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B VENDEDOR EXTERNO (7656983): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim e Mogi Guaçu. Possuir conhecimentos em pacote office. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB VENDEDOR INTERNO (7706519): Atendimento ao cliente, atingir metas propostas e realizar a prospecção de novos clientes. Não exige experiência em carteira. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B.

AGENTE DE PÁTIO (7692102): Atuar como líder de pátio, liderar equipe. Conhecimento em manutenção e abastecimento de veículos. Conhecimento na função. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH AB. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (7691014): Conhecimento em Excel, ser atento, cuidadoso, comunicativo. Ter conhecimento na função. Vaga sexo indiferente. Ter superior ou cursando ADM ou áreas correlatas. CNH: B. Laudo PCD. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (7690947): Organização e entrega de produtos do almoxarifado, entre outras atividades pertinentes a função. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. Conhecimento na função. CNH A ou B para se locomover até a empresa. Ter laudo PCD. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – OPERADOR(A) BÁSICO (7706785): Vaga para trabalhar em Aguaí. Abastecimento de linha, transporte de materiais para a produção, suportar em atividades de rotina em máquinas como limpeza e retirada de materiais, atuar em processo e atividades em busca de redução de perdas e desperdícios. Necessária experiência em fábrica/produção. Diferencial: Curso técnico em andamento ou completo (automação industrial, eletromecânica, elétrica, logística). Empresa oferece fretado. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CONTROLADOR DE ACESSO (7690771): Fiscalizar a entrega e saída de pessoas e veículos, direcionar e orientar quanto a dúvidas e necessidades, realizar cadastros, conhecimento no pacote office. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. Conhecimento na função. CNH: A ou B para se locomover até a empresa. Laudo PCD. MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS (7690923): Trabalhar como auxiliar de monitoramento, preencher planilhas e arquivos de controle, monitorar e rastrear os veículos da frota e orientar e direcionar os mesmos relatando as ocorrências. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH: A ou B para se locomover até a empresa. Conhecimento na função. Laudo PCD. OFICIAL DE MANUTENÇÃO (7992297): Atuar como ajudante de manutenção, planeja e executa serviços de manutenção corretiva e preventiva. Conhecimento na função. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH A ou B para se locomover até a empresa.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEGUNDA-FEIRA (27/05/2024)

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 24/05/2024 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.