Em comunicado oficial, diretoria do Clube Atlético Guaçuano informa situação da entidade

COnfira abaixo o comunicado oficial que a Diretoria do clube divulgou nas redes sociais sobre o atual momento da entidade em sua busca de autorização por parte da Federação Paulista de Futebol para voltar a participar de competições estaduais.

Nota Oficial:

“O Clube Atlético Guaçuano vem a público responder sobre os diversos questionamentos da nossa imensa e apaixonada torcida, sobre a volta do time Profissional.

A atual Diretoria assumiu a gestão do Clube em 2019 com dívidas com Federação Paulista de Futebol (FPF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Sindibol, Prefeitura, Receita Federal e dívidas trabalhistas.

Foram pagas as dívidas referentes a FPF, CBF, Sindibol e CNPJ, credenciando o Guaçuano a disputar todos os campeonatos organizados pela FPF, o que já ocorreu desde 2022.

Pagamos também a dívida com Prefeitura, feito parcelamento da dívida com a Receita Federal, restando apenas as dívidas trabalhistas

A Diretoria já tem algumas conversas adiantadas com possíveis potencias parceiros, para fazer parceria da gestão do time profissional, e a única exigência que falta para voltar com o time Profissional e disputar o Campeonato Paulista de Futebol da Série B, é ter um estádio aprovado junto a FPF.

Em set/2020 o Clube contratou uma vistoria do Engenheiro da FPF para Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho. Foi emitido um relatório com as melhorias e adequações necessárias para que o Camacho tenha os Laudos, para que o mesmo seja aprovado junto a FPF, credenciando ao Guaçuano participar da reunião do Conselho Técnico do Campeonato Paulista Profissional da Série B.

Em 2023 a Prefeitura realizou a reforma dos vestiários e túnel de acesso ao gramado, mas ainda faltam as seguintes adequações e melhorias no Camacho:

– construção portaria do time visitante, banheiros para o público

– reforma da portaria principal, cabines de rádio e TV

– acessibilidade

– substituição da arquibancada metálica por alvenaria, conforme padrão da FPF

– aumento do comprimento do campo para 105m

Enfim, A Diretoria confia e, está aguardando ansiosamente o compromisso assumido pela Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, junto ao Clube, torcedores e a FPF, em realizar a reforma final do Camacho em 2024, e em 2025 concretizarmos a volta do time profissional, e o torcedor voltar a ter seu programa matinal aos domingos, acompanhando os jogos do Mandi no “Camachão”, representando Mogi Guaçu no cenário esportivo nacional.”