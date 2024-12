Departamento de Saúde Bucal promove palestra para 40 profissionais de Mogi Guaçu

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), por meio do Departamento de Saúde Bucal, promoveu na noite da última sexta-feira, 29 de novembro, o primeiro encontro do Circuito de Palestras Odontológicas de Mogi Guaçu. Cerca de 40 dentistas participaram do workshop, que ocorreu no auditório do Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP), no Imóvel Pedregulhal.

O diretor do CEO, Mário Sérgio Vedovello Litordi, contou que o circuito de palestras odontológicas da cidade conta com a parceria da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD). “A partir de agora, a cada três meses iremos promover uma palestra para a atualização e aprimoramento dos profissionais guaçuanos tanto da rede pública quanto da área particular. O nosso próximo encontro está marcado para acontecer em fevereiro de 2025”, disse.

O primeiro workshop foi ministrado por Miguel Simão Haddad Filho e teve como tema Endodontia sob Controle. O palestrante é graduado em Odontologia, Especialista em Endodontia, Mestre em Odontologia (área de concentração em Endodontia) e Doutor em Odontologia. Atualmente, o profissional é Coordenador de Estágios do Curso de Odontologia da Universidade São Francisco (USF) de Bragança Paulista.