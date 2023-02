Projeto esportivo de primeiro mundo é entregue no Ypê II

Aconteceu neste sábado, dia 04 de fevereiro a inauguração da Areninha do Ypê II com a presença do Prefeito Rodrigo Falsetti, do Vice-Prefeito Major Tuckumantel, do Assessor Mário Cobianchi representando o Deputado Estadual Rogério Nogueira, autor da emenda parlamentar que custeou a obra por intermédio do Presidente da Câmara Vereador Jeferson Luís.

Tivemos no evento a presença dos Vereadores Adriano Batatinha (PL), Lili Chiarelli (Republicanos), Amaraí de Oliveira – Pezão ( PODE), além de diversos secretários municipais com destaque para a despedida do Secretário de Esporte e Lazer Raphael Locatelli que após a inauguração desta obra deixa a Secretaria Municipal para ocupar a vaga de vereador na Câmara Municipal.

A população da região se fez presente no evento, com destaque para a participação de familiares e alunos das Escolas EMEF Cleonice Aparecida da Cruz Kilburn Thiele do Ypê I e da EMEF Professora Emília Vedovello Pedroso do Ypê II.

O Presidente do Legislativo, Vereador Jeferson Luís (PSDB) destacou a sua emoção em poder ajudar a região dos Ypês, onde nasceu e foi criado. Comemorou também a sua parceria com o Deputado Rogério Nogueira e agradeceu a gestão do Prefeito Rodrigo Falsetti por viabilizar entre tantas obras na região, a instalação desta Areinha que será um novo espaço para a prática de esportes e lazer das famílias da região.

O representante do Deputado Rogério Nogueira, Mário Cobianchi reafirmou a intenção do Parlamentar em continuar sua parceria com Mogi Guaçu. Vale ressaltar que além da Areninha Rogério Nogueira também enviou recursos para auxiliar na compra dos aparelhos de Raio-X instalados na UPA Santa Marta e no Hospital Municipal Doutor Tabajara Ramos.

O Prefeito Rodrigo Falsetti e o Vice-Prefeito Major Tuckumantel destacaram as obras realizadas na região do Ypê II e o Chefe do Executivo fez questão de lembrar do quanto a região ficou abandona nas gestões anteriores e afirmou que a região dos Ypês agora tem um Prefeito que olha por eles.

A Areninha é um projeto do Governo de São Paulo composto por um campo society, arquibancadas e uma quadra de basquete 3×3 com iluminação de LED. Além desses equipamentos o local conta com uma pista de skate e um playground e segundo a administração municipal o local deve passar ainda por um processo de revitalização paisagístico.