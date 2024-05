Catirino, O Andarilho foi a peça vencedora do 13º Festival de Teatro de Mogi Guaçu

Os vencedores do 13º Festival de Teatro de Mogi Guaçu foram anunciados na noite do último sábado, 18 de maio. A cerimônia de premiação aconteceu no Teatro Tupec, no Centro Cultural, no Jardim Camargo, tendo como vencedora a peça Catirino, O Andarilho. Além de melhor espetáculo, Carlos Tobias levou o prêmio de melhor ator pela peça.

O segundo lugar ficou com Corpo Alvo que também levou mais quatro prêmios com Marcela Gandolpho (melhor direção), Renata Virgílio (atriz coadjuvante), Silvana Cruz (atriz destaque) e cenário. E na terceira colocação a peça Plástico, Um Mito Contemporâneo, que consagrou Pamella Villanova como a melhor atriz desta edição do festival.

Merece destaque ainda a peça Vestígios, que foi vencedora em quatro categorias com Erick Santos (ator coadjuvante), Nour Koeder (figurino),

Emme Toniolo (maquiagem) e Filipe Batista (iluminação). Também foram premiadas as peças Carta Aberta com Breno Ganz (melhor sonoplastia) e Circo Zika com Paulo Carneiro (ator destaque), respectivamente.

O 13º Festival de Teatro de Mogi Guaçu foi organizado pela Secretaria Municipal de Cultura. “Os julgadores contribuíram para a análise dos espetáculos inscritos, uma tarefa árdua, diante de tantas peças de qualidade que abrilhantaram nosso festival e, ao mesmo tempo, contribuindo com a formação de atores, diretores e técnicos. A cada ano, o nível aumenta, o que demonstra a seriedade do nosso festival”, mencionou o titular da Pasta, André Sastri.

O Festival contou com a participação dos jurados Thiago Moura, Veto Nicolau e Elaine Seco e foi conduzido por Aline Cezarone e Francisco Rodrigues, da Secretaria Municipal de Cultura.

Premiação

Com o primeiro lugar no festival, a peça Catirino, O Andarilho, do Coletivo Joaquina de Campinas recebeu o valor de R$ 3.000,00. Já O Coletivo Uva de São Paulo, que ficou em 2º lugar com o espetáculo Corpo Alvo ganhou R$ 2.000,00, enquanto a Produção Independente de Campinas, que foi o terceiro colocado com a peça Plástico, Um Mito Contemporâneo, recebeu R$ 1.000,00. Os três primeiros colocados também receberam troféus.

As peças Carta Aberta, da Produção Independente de São Paulo, que ficou em 4º lugar, e Vestígios, do Grupo Janela de Incêndio de Campinas, que ficou em 5º lugar, e Circo Zika, da Produção Independente de Curitiba (PR), que ficou em 6º lugar, receberam o valor de R$ 250,00 e certificados.