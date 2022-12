Colisão frontal no Planalto Verde provoca ferimentos em duas pessoas

Duas pessoas ficaram feridas em mais um acidente de trânsito, desta vez na Rua Conselheiro Antônio Gonçalves Mamede no Jardim Planalto Verde.

O acidente aconteceu por volta das 12h00 desta segunda (26). O que foi apurado no local, é que houve uma colisão frontal entre um Ford Fiesta e um caminhão importado de pequeno porte. Um dos motoristas teria tentado desviar de um buraco na via e causou a colisão.

Duas pessoas que estavam no Fiesta ficaram feridas, uma delas apresentou sangramento ativo na face e foi socorrida para o Hospital Municipal Tabajara Ramos por uma equipe do SAMU, a outra ocupante com ferimentos mais leves foi encaminhada para o PPA do Jardim Novo II, o motorista do caminhão não se feriu.

Fotos: John Everte