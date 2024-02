Ciclista guaçuana é campeã da 11ª Volta Ciclística Feminina de São Carlos

A ciclista Valdinéia da Silva Brandinho dos Santos sagrou-se campeã pela categoria master da 11ª Volta Ciclística Feminina de São Carlos, durante competição nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, no Parque Eco Esportivo de Damha, em São Carlos. Além disso, o evento também sediou a 16ª Volta Ciclística do Futuro, na qual contou com a participação dos atletas Joaquim Carlos Braga que foi medalha de bronze da categoria infanto juvenil e Fabio Rodrigues Braga Junior, que ficou na 12ª posição.

A 11ª Volta Ciclística Feminina foi disputada em duas categorias: master (acima de 30 anos) e elite (a partir de 18 anos). Já na 16ª Volta Ciclística do Futuro aconteceu para as categorias infanto juvenil, juvenil e júnior, sendo disputadas nos dois naipes – masculino e feminino.

“Os ciclistas competiram em três etapas e os 15 primeiros colocados de cada uma foram recebendo pontos e os campeões foram os ciclistas que mais acumularam a maior pontuação”, explicou o técnico da equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), Celso Lucas.

A organização do evento foi da Federação Paulista de Ciclismo (FPC), Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e apoio da Prefeitura de São Carlos.