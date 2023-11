Cerâmica Clube/UniMogi é campeã da 47º MEG e encerramento da competição será nesta quinta-feira, dia 30 

Após mais de dois meses de competição, a 47ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG) chegou ao fim. A equipe do Cerâmica Clube/UniMogi somou 270 pontos e se tornou a campeã da edição de 2023. Logo atrás, na 2ª colocação ficou a Lagoa Esporte Clube (242 pontos), seguida pela Associação de Amigos Bom Jesus (198 pontos), Espaço Liga CMO (139,5 pontos), Machado Team Combate (124 pontos) e Brais/Alvorada (104,5 pontos).

Para ter um dimensionamento da campanha construída pela Cerâmica Clube/UniMogi, a equipe foi campeã de 11 das 24 modalidades disputadas durante a competição. No último final de semana, as modalidades que encerraram a disputa pelo lugar mais alto do pódio da 47º MEG foram o basquete, mountain bike e o xadrez.

A cerimônia de encerramento será nesta quinta-feira, 30 de novembro, a partir das 19h, no salão social do Cerâmica Clube. Durante o evento serão premiadas as equipes melhores colocadas, assim como os destaques individuais de cada modalidade.