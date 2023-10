CEGEP abre inscrições para Concurso de Bolsas de Estudos para 2024 

O Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP) está com inscrições abertas para o Concurso de Bolsas de Estudos para o 1º semestre do ano letivo de 2024. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição até o dia 24 de novembro por meio do link: https://cegep.com.br/concurso-de-bolsas/. É cobrada uma taxa de R$ 10 para a conclusão do cadastramento. Para mais informações, consulte o edital, no link: https://tinyurl.com/y48hmmbz.

O concurso é destinado aos interessados em se matricular no ano letivo de 2024 e também aos alunos já matriculados no CEGEP. A instituição de ensino vai realizar a concessão de 100 bolsas de estudo com descontos que podem chegar até 100%. O CEGEP oferece oito cursos profissionalizantes: Administração, Edificações, Eletrônica, Logística, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.

A prova para o Concurso de Bolsa de Estudos para 2024 será aplicada na própria sede do CEGEP, no dia 3 de dezembro, um domingo, a partir das 14h, com duração de até quatro horas. A avaliação será composta por 50 questões, sendo cinco sobre a língua inglesa, 15 de língua portuguesa, 15 de matemática e 15 de conhecimentos gerais, atualidades e raciocínio lógico.

A divulgação do resultado da prova será feita no dia 11 de dezembro, a partir das 8h, nas mídias sociais e no próprio CEGEP. É de responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do Concurso de Bolsas. O CEGEP está localizado na Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, nº 295, Imóvel Pedregulhal.