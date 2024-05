Campanha do Agasalho de Mogi Guaçu começa dia 25 de maio com o Dia D em dois pontos da cidade

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu promove, em parceria com a EPTV Campinas, a Campanha do Agasalho 2024 com o objetivo de arrecadar roupas, cobertores e outros itens para a população em situação de vulnerabilidade social. A coleta acontece até o dia 15 de julho em pontos pré-determinados, conforme relação abaixo.

Além disso, será realizado um Dia D no dia 25 de maio, no próximo sábado, das 9h às 15h, em dois pontos de coleta pelo sistema drive thru: na Praça Antonio Giovani Lanzi, na Capela (em frente a agência Sicredi) e na Praça Cândido Rondon, no Centro (na lateral da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Imaculada Conceição). Voluntários identificados estarão nos locais para receber as doações.

“A Campanha do Agasalho sofreu um pequeno atraso por contas das arrecadações que foram feitas para as vítimas do Rio Grande do Sul, mas, neste momento, precisamos dar força para a nossa campanha para a arrecadação de roupas e cobertores, pois atendemos, em média, 400 famílias e elas esperam pelas doações”, explicou Ana de Elisabete Filomeno, assessora do Fundo Social de Solidariedade.

Ao realizar a doação, é importante certificar-se que as peças estão em boas condições. Sapatos sem par, roupas sujas, furadas, manchadas ou com rasgos, por exemplo, são descartados no processo de triagem. “Nossa população é muito solidária, mas é sempre bom lembrar que nenhuma Campanha deve ser ponto de descarte dos materiais não usados. As peças precisam estar em boas condições para que outras pessoas façam o uso”, reformou Ana Filomeno.

Ela lembrou que a procura maior de quem precisa é por roupas masculinas e infantis, pois as doações desses itens foram menores nas edições anteriores. “Temos uma grande procura pelos itens doados durante a Campanha do Agasalho e o masculino e o infantil já temos procura, além de meias”, destacou Ana Filomeno.

O que doar?

Roupas masculinas e femininas

Roupas infantis

Cobertores e roupas de cama

Meias e gorros

Sapatos

Toalhas

Locais de arrecadação – 25 de maio a 15 de julho

1.- SÔNIA CALÇADOS

Rua Dr. Silvio de Camargo – Jardim Carmem Lídia

2.- ACIMG – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MOGI GUAÇU

Rua 15 de Novembro – Centro

3.- SABOR BRASIL – RESTAURANTE E ROTISSERIA

Rua São José 226 – Mogi Guaçu – CNPJ 024519170001-38

4.- BASSI & BUENO ADVOGADOS – Thais Bassi

Rua Siqueira Campos, 358, Centro

5.- MONTREAL MAGAZINE

Avenida Mogi Mirim – Areião

Rua Siqueira Campos – Centro

Rua Doutor Silvio de Camargo – Jardim Carmem Lídia

6.- MONTREAL BABY

Praça Padre Armani – Centro

7.- CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

Rua José Colombo – Morro do Ouro

8.- PREFEITURA MUNICIPAL (SAGUÃO)

Rua José Colombo – Morro do Ouro

9- SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MOGI GUAÇU

10.- SAAMA

Av. Mogi Mirim, 93, Areião

11.- SICREDI

Praça Antonio Giovani Lanzi, 109 (Capela)

12.- SALÃO DE BELEZA LAIS LOURENÇO e Cidinha Lourenço

13.- ASSOCIAÇÃO A.E.U.M.A

Rua Sebastião Ortiz de Campos, 14- Jardim Munhoz

14.- LOJA NOSTRO FUMO

Rua Nove de Abril, 166- Centro

15.- SALÃO SOLTA O CABELO – VISAGISMO E TERAPIA CAPILAR

Rua Manoel de Paula, 147- Jardim Cruzeiro

16.- LOJA RECANTO DOS ANJOS

Rua Chico de Paula número 675 – Centro

17- SAMAE

Rua Paula Bueno

18.- EMPRESA: RCO & SITI

Avenida Suécia, 564 – Jardim Santa Terezinha – Mogi Guaçu/SP.

19.- SUPERMERCADOS PONTO NOVO

Loja 1 – Jd. Almira: Rua Olímpio de Oliveira, 199

Loja 2 – Jd. Novo: R. José Ferreira de Campos, 20

Loja 5 – Jd. Bandeirantes: R. Prof Armando dos Santos, 1290

LOCAIS PARA O DIA D – 25 de maio

9h às 15h

1- Praça Cândido Rondon

próximo à Igreja Matriz Imaculada Conceição e Mac Donald

2- Praça da Capela

Avenida 9 de Abril (em frente ao SICREDI)