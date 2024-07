Campanha de vacinação contra a Influenza é prorrogada até o dia 14 de julho

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu continua com a campanha de vacinação contra a Influenza para a toda a população acima de seis meses de idade até o dia 14 de julho, tendo como objetivo ampliar a cobertura vacinal. O município segue orientação da Secretaria Estadual de Saúde que prorrogou o prazo devido à baixa cobertura vacinal em todo o Estado de São Paulo.

Para se imunizar contra a gripe e prevenir demais complicações respiratórias, basta comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência e é importante levar documento de identificação e carteirinha de vacinação. Em Mogi Guaçu, as vacinas estão disponíveis em período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, sendo nas UBSs Guaçu Mirim, Zona Sul, Centro de Saúde, Centro Oeste e Zona Norte e nas USFs Zaniboni II e Ypê Pinheiro. E nos demais, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30.

A coordenadora e enfermeira da Vigilância em Saúde, Rosa Maria Pinto, explicou que a Influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e de elevada transmissão, cujos casos podem variar de quadros leves a graves podendo levar o indivíduo ao óbito. “Todos os esforços serão continuados para vacinar o maior número de pessoas e, principalmente, os grupos-alvo que são mais vulneráveis a desenvolver complicações em decorrência da doença”, disse.

Entre os grupos-alvos destacam-se as gestantes, puérperas, adultos com 60 anos ou mais de idade, crianças menores de cinco anos de idade e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais, como por exemplo cardiorrespiratórias, com obesidade mórbida, diabetes, imunossupressão, entre outras.

Até o dia 27 de junho, Mogi Guaçu tinha vacinado somente 27.850 cidadãos, ou seja, 39,84% de população-alvo, que é estimada em 58.863 pessoas. Para garantir imunidade e proteção contra formas graves da Influenza é importante que o percentual seja de 90%.

Ação

A Secretaria Municipal da Saúde promoveu na sexta-feira, 28 de junho, uma ação de imunização contra a Influenza na Feira Noturna Sabor da Rua, no Jardim Novo II. Nesta data, 113 doses foram aplicadas durante o evento.

Campanha de Vacinação contra a Influenza

Período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h

UBS Guaçu Mirim

UBS Zona Sul

UBS Centro de Saúde

UBS Centro Oeste

UBS Zona Norte

UBS Zaniboni I

USF Zaniboni II

USF Santa Cecília

USF Ypê Pinheiro

USF Martinho Prado Júnior

USF Chácaras Alvorada



Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cruz

UBS Ypê II

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia