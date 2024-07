JukaDani Rock Bar reabre sábado para a temporada de 2024

No próximo sábado, dia 06 de julho, a partir das 20h, teremos a tão aguardada reabertura de 2024 do JukaDani Rock Bar.

Para comandar a noite, teremos a presença especial do @ratogarage e a banda @soundrateio, tocando muitos hits do rock e pop nacional, reggae e musicas populares, contagiando a galera com aquela vibe positiva de sempre!

Música boa, cerveja gelada e bons amigos, é isso que faz o JUKADANI ROCK BAR ser único !

A casa está linda como sempre, pronta para receber todos os amantes da boa música e boa amizades.

Serviço:

Ingresso R$ 10, Estacionamento R$ 10.

Como chegar: (https://maps.app.goo.gl/QK3GskPUQmjBQMQj7)