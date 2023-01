Bruna Louise apresenta “Burnout” em Mogi Guaçu em abril

A humorista Bruna Louise apresenta o show “Burnout”, às 21 horas, no Teatro Tupec em Mogi Guaçu. Os ingressos custam de R$40,00 a R$80,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro (Av. dos Trabalhadores, 2555-2591 – Jardim Camargo II, Mogi Guaçu – SP) ou pelo site www.megabilheteria.com. O espetáculo tem classificação etária de 16 anos. Mais informações pelo site www.teatrogt.com.



Bruna Louise é um dos principais destaques da comédia stand-up no Brasil. Suas piadas audaciosas com fortes doses de acidez a fizeram conquistar muitos seguidores nas redes sociais. Em um mercado dominado pelos homes, Bruna construiu seu próprio espaço.

“Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor, por que não? Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tiro sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí.”, afirma a comediante.

E o trabalho não para. Bruna Louise participou recentemente do Reality Show LOL Brasil, projeto de sucesso da Prime Video e é sempre destaque na programação do Comedy Central. Está na Netflix com o especial Lugar de Mulher e, ainda esse ano, retorna ao streaming com o seu solo, disponível para todo o planeta, o Especial Demolição.

Com seus números expressivos, mais de 3 milhões de inscritos em seu canal no Youtube e mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Bruna Louise se consagrou como um dos maiores nomes do stand up nacional.

Sobre o show



Em seu novo show, Bruna Louise segue o seu propósito de fazer a plateia gargalhar, mas também empoderando e combatendo os preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela. O objetivo da comediante é, cada vez mais, fazer o público deixar o teatro com a cabeça pensativa e a barriga doendo de tanto rir.

Com uma rotina que alia muito trabalho e diversão, Bruna tem muita história para contar e, como sempre, o pessoal vai se acabar com suas derrotas e comemorar suas vitórias. Com muitas piadas, improvisos e interações, ela se aproxima dos espectadores, em um show bastante identificativo e forte.

Nunca, na trajetória de Bruna Louise, ela esteve tão preparada, sem medos e sem vergonha. E como sempre, divertidíssima!



Sobre a Teatro GT

A Teatro GT comemora 16 anos de história em 2022 e é considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada em Indaiatuba (interior de São Paulo) pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou, aos poucos, os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil. Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma na Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP).

Mais de 500 mil espectadores, em mais de 50 cidades do interior de São Paulo e em outros 40 municípios pelo país tiveram uma produção assinada pela Teatro GT. Atualmente, a produtora representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil. Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo isso e muito mais pode ser conferido no site www.teatrogt.com.br.



Serviço

Bruna Louise – “Burnout”



Gênero: Humor

Data: 13 de abril (quinta-feira)

Horário: às 21h

Local: Teatro Tupec (Av. dos Trabalhadores, 2555-2591 – Jardim Camargo II, Mogi Guaçu – SP)



Classificação: 16 anos



Ingressos: Entre R$ 40,00 e R$ 80,00



Vendas: nas bilheterias do teatro e no www.megabilheteria.com

Informações: www.teatrogt.com.br.