Secretaria de Obras altera preferência em cruzamento da rotatória do Jardim Novo I

A fluidez e a segurança no trânsito também são prioridade da Administração Municipal para melhorar a vida dos condutores e pedestres que utilizam as vias de Mogi Guaçu. Por esse motivo, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) alterou a preferência de passagem de veículos no cruzamento entre a Avenida Clara Lanzi e a Rua José Ferreira de Campos, no trecho da rotatória em frente ao 26º Batalhão da Polícia Militar (PM), no Jardim Novo I.

A mudança de sinalização de trânsito no local foi iniciada nesta terça-feira, 11 de abril. Agora, os condutores que trafegarem pela Avenida Clara Lanzi no sentido centro-bairro vindos das Avenidas dos Trabalhadores e Washington Luiz deverão parar no cruzamento com a Rua José Ferreira de Campos para dar preferência aos motoristas que contornam a rotatória do Jardim Novo I.

O secretário de Obras e Mobilidade, Daniel Rossi, disse que a alteração de preferência de mão visa melhorar o fluxo de veículos e, consequentemente, aumentar a segurança nas vias da região. “Essas vias são importantes, pois são eficientes para redução da velocidade do tráfego nas interseções, pontos de altos índices de colisões, além de dar uma maior mobilidade, ou seja, dando uma maior fluidez ao trânsito”, falou.