Arraial Guaçu 2023: Cultura inicia chamada pública para selecionar entidades interessas em participar do evento

A Secretaria Municipal de Cultura está realizando chamada pública para seleção de entidades assistenciais, Organizações da Sociedade Civil (OSCs), Organizações não Governamentais (ONGs) e de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CPNJ) interessadas em participar do Arraial Guaçu 2023. As inscrições devem ser feitas por meio de preenchimento de formulário digital disponível no link https://bit.ly/Entidades_Arraial_Guaçu_2023 até o dia 2 de maio, às 16h.

É importante destacar que a entrega da documentação para o credenciamento deverá ser feita presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, no dia 3 de maio, no período das 9h às 10h. O sorteio acontecerá no mesmo dia logo após a conclusão da entrega dos documentos, sendo imprescindível a participação dos interessados durante a realização do sorteio.

A presente chamada visa selecionar até 15 tendas ou barracas de entretenimento e diversão para participarem do evento que irá acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho, em local a ser definido pela Administração Municipal. A Secretaria de Cultura estima que cerca de sete a 10 mil pessoas compareçam por dia ao Arraial Guaçu 2023.

O secretário de Cultura, André Sastri, explicou que os contemplados serão selecionados por meio de sorteio e que a operação das barracas de entretenimento e diversão serão de exclusividade das entidades do terceiro setor, ou seja, entidades, OSCs, ONGs e de CNPJ sem fins lucrativos.

“Caso as inscrições não atinjam número suficiente e haja interesse das entidades, as mesmas poderão se responsabilizar por até três operações de entretenimento e diversão, desde que comprove capacidade técnica e disponibilidade de equipe para a execução do serviço”, disse.

A listagem das operações disponíveis para o evento são: pescaria, argola, boca do palhaço, roleta, cadeia criativa, caixa surpresa, touro mecânico, tiro ao alvo, tiro a lata, cama elástica, rabo do burro, chute a gol, tabela de basquete, cabine de foto e tombo legal.

Eventuais dúvidas, esclarecimentos e orientações devem ser feitas pelo telefone 3811.8650 (fixo e WhatsApp) ou via e-mail pelo sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br.