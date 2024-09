Caminhão carregado com produtos de limpeza é consumido pelo fogo na SP 340

Um caminhão pegou fogo às margens da rodovia SP 340, no início da tarde desta terça-feira (10). Ninguém se feriu.

Segundo a concessionária Renovias, que administra a rodovia, o incidente aconteceu por volta de 12h20, no km 176,100 da via, na pista sentido Norte (Interior), nas proximidades das Empresas Mahle e Lenços Presidente.

Às circunstâncias do incêndio ainda estão sendo apuradas. A provável causa do incêndio é que tenha ocorrido uma pane mecânica no veículo.

O caminhão carregado com produtos de limpeza teve a cabine e o baú consumido pelo fogo. Uma fumaça densa e preta se espalhou pela via, mas, apesar dos danos, ninguém ficou ferido. O motorista conseguiu deixar o veículo rapidamente.

Equipes da Renovias, Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária foram mobilizadas para o atendimento.

Por volta de 12h35, às duas faixas de rolamento da rodovia foram bloqueadas para o trabalho de combate ao fogo, ocasionando um congestionamento de aproximadamente 1,5km. Com as chamas debeladas, a faixa de rolamento 1 foi liberada para o fluxo de veículos.