Bandido é detido em tentativa de furto em loja de utilidades no Parque Guainco

Na madrugada desta quarta (21), uma tentativa de furto em uma loja de utilidades no Parque Guainco, foi frustrada pela rápida ação da Polícia Militar. O suspeito, identificado como W. R. N. P., foi detido no local e encaminhado à delegacia.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a equipe policial composta pelo Cb PM Bardela e Sd PM Meles foi acionada após a empresa de monitoramento da loja reportar a presença de um indivíduo suspeito nas dependências do estabelecimento.

Diante da situação, as equipes policiais se mobilizaram e cercaram a loja, contando com o apoio de outras viaturas, incluindo o 2º Sgt PM Braga e Cb PM Zerneri.

Assim que a representante da loja chegou ao local, as autoridades adentraram o estabelecimento e encontraram o suspeito escondido atrás de algumas lixeiras de plástico, próximo a uma das prateleiras. O indivíduo foi prontamente detido e recebeu voz de prisão.

O suspeito, identificado como W. R. N. P., foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão elaborou o Boletim de Ocorrência, registrando o caso como furto tentado. Surpreendentemente, o indivíduo foi liberado para responder em liberdade.

A vítima do incidente, identificada como A. M., teve seus bens preservados graças à ação rápida e eficiente da Polícia Militar. A loja de utilidades não divulgou informações adicionais sobre os danos ou prejuízos causados pela tentativa de furto.