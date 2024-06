Arraial Guaçu agita a sexta e o sábado na Avenida dos Trabalhadores

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove nos dias 7 e 8 de junho, na Avenida dos Trabalhadores, a terceira edição do Arraial Guaçu. Como nas edições anteriores, o evento contará com shows musicais, praça de alimentação, estrutura completa de assistência ao público e entrada gratuita. O Arraial Guaçu terá ainda comidas e bebidas da estação, dança e barracas de entretenimento.

A festa contará também com todo o esquema de segurança adotado nas edições anteriores. “O Arraial é uma festa que foi muito bem aceita pelo público e iremos realizar a terceira edição nos mesmos moldes das anteriores com muita diversão e entretenimento para quem for prestigiar a festa”, comentou o secretário municipal de Cultura, André Sastri.

A Secretaria de Cultura aguarda os trâmites finais das contratações para divulgação da programação musical. Pelo chamamento público realizado, Roberty Morais e Pegada Universitárias sobem ao palco do Arraial Guaçu como as atrações locais, sendo sexta e sábado, respectivamente.

Serviço

Arraial Guaçu – O sucesso continua

Praça de alimentação no local

Entrada Gratuita

Sexta-feira, 7 de junho, a partir das 18h

Sábado, 8 de junho, a partir das 18h