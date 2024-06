Dupla de assaltantes são presos pela PM após série de roubos

A Polícia Militar prendeu no último dia 31 de maio dois homens suspeitos de envolvimento em roubos na região de Jardim Santa Terezinha.

De acordo com o registro policial, por volta das 19h34, uma equipe policial recebeu um chamado do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) informando sobre um roubo a um transeunte na área de atuação da unidade. As características dos suspeitos foram repassadas e a equipe, composta pelo 3º Sargento PM Bertolotti e o Cabo PM Marcelo, iniciou de imediato o patrulhamento na região.

Pouco depois, os policiais avistaram uma motocicleta preta sem placa e dois indivíduos com as mesmas características informadas pelo COPOM, próximo à rotatória da Avenida Suécia. Após a abordagem, os suspeitos foram identificados como P.R.S. e G.G.S.C.

Na revista pessoal, os policiais encontraram com P.R.S. um emplacamento que havia sido retirado da motocicleta, supostamente para dificultar a identificação. Já com G.G.S.C., foi localizada no bolso de sua jaqueta a quantia de R$ 38,00, que ele alegou ser proveniente de um roubo realizado mais cedo em um comércio.

Diante das evidências, os dois suspeitos confessaram ter cometido os roubos, inclusive um ocorrido por volta das 16h55 em um estabelecimento comercial na Rua Francisco Ferrari com a Rua Henrique Orim.

As vítimas dos roubos foram localizadas e conduzidas ao Hospital Municipal Tabajara Ramos para atendimento médico. Uma delas apresentava ferimentos na cabeça e no olho esquerdo.

P.R.S. e G.G.S.C. foram presos em flagrante por roubo e encaminhados ao sistema prisional onde ficaram à disposição da Justiça. A motocicleta utilizada no crime foi apreendida e recolhida ao pátio credenciado.

A operação contou com o apoio de diversas equipes da Polícia Militar, incluindo:

SGT PM BERTOLOTTI

CB PM MARCELO

TEN PM MOTA

*CB PM RABELO *

*CB PM GUIMARÃES *

SGT OSCAR

CB VALTER

SGT DIAS

CB R SILVA

SGT FELIPE

CB ALAN

SD MELLES

SD KELY

CB PM TELLES

SD PM ARAÚJO

CB REZAGHI

CB EVERTON