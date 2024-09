Aos 84 anos, morre Carlos Nelson Bueno, Ex-Prefeito de Mogi Mirim e Mogi Guaçu

Faleceu às 3h da madrugada desta segunda-feira (2) o ex-prefeito de Mogi Guaçu e Mogi Mirim, Carlos Nelson Bueno, aos 84 anos. Ele faleceu em sua residência, no Condomínio Morro Vermelho, após enfrentar problemas de saúde desde que deixou a Prefeitura de Mogi Mirim.

Carlos Nelson atuou como prefeito de Mogi Guaçu em dois mandatos (1973-1976 e 1983-1988) e foi prefeito de Mogi Mirim de 2005 a 2012 e novamente de 2017 a 2020. Durante sua carreira política, também exerceu um mandato como deputado estadual e dois como deputado federal, consolidando-se como uma das figuras mais influentes da região.

Ele deixa um legado marcante, sendo pai de Alexandre Passos Bueno, candidato a prefeito em Mogi Mirim pelo Republicanos, e de André, que é candidato a vereador em Mogi Guaçu pelo PSD. Carlos também era casado com Paula, com quem teve o filho Lucas, além de ser pai de Luciana e Henrique.

O velório e o enterro de Carlos Nelson estão previstos para ocorrer nesta segunda-feira (2), no Cemitério Colina dos Flamboyants, localizado na divisa entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu, cidades onde ele se destacou como líder político. Este cemitério foi fundado por Carlos Nelson no início dos anos 2000, refletindo seu compromisso com a comunidade.

Durante suas gestões, Carlos Nelson foi responsável por investimentos significativos em infraestrutura e serviços públicos. Em Mogi Mirim, sua administração trouxe a Fatec (Faculdade de Tecnologia), novos postos de saúde, escolas e a construção de apartamentos no Linda Chaib. Sua gestão foi marcada por um controle fiscal rigoroso, garantindo recursos em caixa para seus sucessores.

Em Mogi Guaçu, ele iniciou uma nova era de desenvolvimento, priorizando obras que tornaram a cidade a maior da microrregião. A rádio Nova Onda FM, atualmente administrada por Alexandre, também surgiu durante sua gestão, evidenciando sua visão para a comunicação comunitária.

A perda de Carlos Nelson Bueno é sentida profundamente por sua família, amigos e pela população das duas cidades, que reconhecem sua contribuição duradoura para a política e o desenvolvimento regional.